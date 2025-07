Junts avisa a Sánchez de que no apoyará una "farsa": "Usted está en prórroga y la prórroga no dura toda la legislatura"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este miércoles que la palabra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "muy poco valor" y le ha lanzado un claro aviso: "No estamos aquí para apoyar esta farsa. Usted está en prórroga, y la prórroga no dura toda una legislatura", le ha dicho desde la tribuna de oradores del hemiciclo.

Con esta advertencia ha finalizado su primera intervención en el Pleno monográfico sobre corrupción que se ha convocado en el Congreso para que Sánchez dé cuenta del caso del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública que ha llevado a la cárcel a ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Tras acusar a los socialistas de haber cruzado ya muchas "líneas rojas", restar valor a su palabra y exigirle que especifique como piensa cumplir el acuerdo que alcanzó con Junts a cambio de apoyar su investidura, Nogueras le ha recordado que su partido no está en el Congreso para "hacer amigos".

"Nosotros no hemos venido aquí a tomarnos unas cañas ni a caerles bien. No hemos venido aquí a dar estabilidad a ningún gobierno español. Estamos aquí para defender a Cataluña. Y nuestro compromiso no es con ustedes, ni con sus ideologías, sino con los catalanes. No estamos aquí para apoyar esta farsa. Usted está en prórroga, y la prórroga no dura toda una legislatura", ha sentenciado.

