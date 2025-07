Feijóo lamenta que "herederos políticos de asesinos" entren hoy en La Moncloa "como si nada": "No ocurrirá conmigo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que "herederos políticos de asesinos" entren hoy en La Moncloa "como si nada", en el marco del 28 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, y ha asegurado que si llega a la presidencia eso "no ocurrirá" con él.

"Ante la memoria de Miguel Ángel, yo no voy a sentarme jamás en una mesa con quienes justifican el haber arrancado la vida a otros españoles. España entera no llenó las calles de dignidad y memoria de compañeros como Miguel Ángel para que hoy los herederos políticos de sus asesinos entren en la Moncloa como si nada. No ocurrirá conmigo si llego a la presidencia del Gobierno, eso es el mínimo gesto de dignidad", ha asegurado el líder de los populares durante su intervención.

Así se ha expresado en el acto de homenaje al concejal del PP en Ermua (Vizcaya), celebrado este miércoles en los jardines de Miguel Ángel Blanco en Chamartín (Madrid), en el que también han participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la vicealcaldesa madrileña y alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz, y la senadora del PP y hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco.

En este sentido, el jefe de la oposición se ha comprometido, además de a "reparar a las víctimas de las humillaciones de este Gobierno", a no recibir a Bildu, así como a prohibir homenajes a terroristas y a que la lucha contra ETA se enseñe en los colegios.

"No habrá un solo homenaje impune a los asesinos de ETA, ni una sola humillación más a quienes dieron la vida por la democracia (...) Si soy presidente del Gobierno, en cada escuela de España se enseñarán a nuestros hijos y a nuestros nietos las imágenes de la dignidad que sacaron a un país entero a la calle contra la barbarie. No tenemos nada que ocultar, al contrario, tenemos mucho que enseñar", ha asegurado.

Con ello, ha reivindicado que el nombre de Miguel Ángel Blanco "no es patrimonio del PP", sino que "pertenece a todos los españoles", ensalzando así que "sus ideas eran las nuestras y el precio que pagó por defenderlas nos recuerda el inmenso valor que tiene no renunciar a ellas". "Hacerlo sería dar la razón a quienes persiguieron con violencia a Miguel Ángel y a tantos que pensaban como él", ha sentenciado.

MARIMAR BLANCO: "ESTO NO VA DE PARTIDOS, VA DE PRINCIPIOS"

Al hilo, Marimar Blanco ha agradecido al líder del PP sus palabras "dejando muy claro que con Bildu nada, que la memoria no se vende, que la dignidad no se toca y que con los herederos de ETA no se pacta": "Porque los principios no se negocian y ese compromiso te honra, querido presidente".

"Todos sabemos que la manipulación más peligrosa, más civilina, es la de aquellos partidos irresponsables políticos que intentan hacernos creer que Bildu nada tiene que ver con ETA (...) y quieren hacernos creer que el olvido y la impunidad es la solución, porque ya hay normalidad política. Y esto es rotundamente falso, porque lo que estamos viviendo es una verdadera traición moral, histórica y política", ha declarado.

Blanco ha advertido que la memoria "se ve amenazada" por "el olvido selectivo y el blanqueamiento de los herederos del odio y del terror", así como por "la indignidad de unos pactos políticos" que ha calificado como "los pactos de la vergüenza" y que, a su juicio, "han convertido a Bildu en un socio privilegiado del Gobierno de España".

"¿Puede una democracia sana entregar su rumbo a quienes jamás han condenado el asesinato de Miguel Ángel? ¿Puede un presidente del Gobierno de verdad mirar a la cara a las víctimas del terrorismo mientras estrecha la mano a quienes homenajean a sus asesinos? ¿Puede alguien hablar de normalización mientras necesita los votos de quienes todavía justifican la violencia bajo el eufemismo de aquello del conflicto político?", ha cuestionado.

Ante ello, ha lamentado que si bien "la respuesta es rotundamente no, eso es exactamente lo que estamos viendo en España". A su juicio, Sánchez, "ha pactado con quienes no tienen una pizca de arrepentimiento, con quienes jamás han pedido perdón, con quienes siguen organizando homenajes a etarras, con quienes han convertido el dolor de miles de familias en moneda de cambio parlamentario".

"Esto no va de partidos, esto no va de siglas, esto va de principios, va de decencia, va de no traicionar a los nuestros por mantenerse una semana más en Moncloa, una vergüenza histórica que perseguirá para siempre al Partido Socialista", ha aseverado. "Vamos a seguir luchando con la palabra, la perseverancia y la razón ética y política", ha concluido.

AYUSO PIDE EL REGRESO DEL "ESPÍRITU DE ERMUA"

Por su parte, la presidenta madrileña ha pedido el regreso del "espíritu de Ermua" ante el "robo" por parte de "los cómplices de ETA" de la legitimación al Estado de Derecho "por siete votos", y ha propuesto empezar "por no volver a tolerar, sin usar las herramientas de la justicia y que ningún partido se presente a las elecciones con condenados por terrorismo en sus listas".

En este punto, Ayuso ha recordado los "efectos devastadores" del terrorismo de ETA y ha tachado de "inconcebible" que la historia "dé por ganadores a los propósitos" del terrorismo. "Propósitos que se encuentran en un momento dulce y con todo el camino despejado", ha manifestado.

La presidenta autonómica ha subrayado la "discriminación, censura, acoso y derribo" por parte de la banda a aquellos "que se quedaron, a las víctimas y a sus familias". "Sus beneficiarios, sus herederos y sus testaferros hoy reciben homenajes, detentan el poder, firman pactos cada vez menos secretos con el Gobierno, al que además le dictan las leyes para ponerlos en la calle para quedar impunes", ha recalcado.

De esta forma, ha apuntado que esta "infamia" la perpetran "los mismos que imponen por ley" la memoria y la "amnesia selectiva" de la Guerra Civil o la dictadura, "cuyos responsables están muertos cuando los crímenes de ETA los cometieron quienes campan a sus anchas y se ríen de sus víctimas vivos y coleando por nuestras instituciones", ha aseverado.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha señalado, además, que los jóvenes "tienen que saber lo que pasó para entender la infamia de lo que están haciendo". "En la Comunidad de Madrid no olvidamos a las 853 personas asesinadas, muchas de ellas niños y a las más de 7.500 víctimas. "Todos somos responsables de que se haga justicia y se cuente la verdad", ha expresado.

SANZ: "NO OLVIDAREMOS NUNCA QUIÉN FUE MIGUEL ÁNGEL BLANCO"

Con todo, la vicealcaldesa de Madrid, que también ha participado, ha reivindicado el legado de Miguel Ángel Blanco como símbolo de la unidad democrática española frente al terrorismo y a los "herederos" de ETA "legitimados por políticos sin escrúpulos". "No olvidaremos nunca quién fue Miguel Ángel Blanco, quiénes lo asesinaron ni por qué lo hicieron", ha manifestado.

Sanz ha destacado la importancia de mantener vivo el recuerdo de las víctimas del terrorismo, especialmente entre los más jóvenes, subrayando que es necesario explicar "por qué lo mataron", al igual que a "policías, guardias civiles, jueces, periodistas y políticos".

En la misma línea, ha rechazado a todos aquellos que los "legitiman políticamente" por haber heredado el proyecto de "destruir la comunidad nacional y la democracia" y ha advertido sobre el peligro de permitir que "quienes no tienen más propósito que destruirlo" condicionen el futuro de España.

"Para evitarlo habrá que dar muchos pasos, pero el primero es mantener vivo el recuerdo y el ejemplo de todas las víctimas del terrorismo, empezando por Miguel Ángel", ha indicado.