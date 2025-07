Compromís censura la "falta de concreción" de Sánchez y le avisa que no está para "salvarle"

La diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha censurado la "falta de concreción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus medidas y explicaciones por los casos de corrupción y le ha avisado de que su formación no está para "salvarle" sino para salvar las medidas progresistas.

Así lo ha expresado este miércoles durante su primera intervención como diputada del Grupo Mixto, en la comparecencia del líder socialista ante el Pleno del Congreso para rendir cuentas por los casos de corrupción que rodean al Gobierno y al PSOE, tras la salida del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por presunto cobro de comisiones.

La diputada valenciana se ha dirigido a Sánchez para cuestionarle si es "consciente" de que "por su culpa se puede ir todo al garete" porque fue él quien puso al ex ministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán y por tanto "tiene que reaccionar". "No es suficiente con el anuncio del plan estatal de lucha contra la corrupción", ha advertido pues Micó considera que "falta concreción" y "parece una respuesta rápida".

LAS PALABRAS DEBEN IR ACOMPAÑADAS DE HECHOS

En ese sentido, la dirigente de Mes Compromís le ha recordado al jefe del Ejecutivo que su formación ha sido siempre un "socio leal" y por ello, esperan que "les escuche con atención" porque "están cansadas de palabras que no van acompañadas de hechos" y de que "no se cumpla el acuerdo de investidura". "¿Dónde está la financiación para los valencianos?", ha ejemplificado.

Micó ha incidido en que desde Compromís "siempre han luchado contra la corrupción" sea de PP o de PSOE porque les parece igual de "repugnante contar billetes que escuchar las conversaciones de Koldo García y Cerdán".

"No queremos dar por acabada la legislatura, pero no tenemos ningún interés en salvarle a usted, queremos salvar las políticas progresistas", ha advertido y por ello, cree que la pregunta no debería ser si el Gobierno aguantará lo que queda de legislatura, sino "para qué va a servir el Gobierno".