Vox anima al PP a "centrarse un poco" porque no hay elecciones convocadas y Sánchez no va a irse "por su propio pie"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha animado al PP a "centrarse un poco" porque todavía no hay elecciones generales convocadas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no va a irse "por su propio pie" de La Moncloa y por tanto, se ha mostrado sorprendida de que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, piense que existe un "PSOE bueno". "Si se frustra la alternativa que necesitan los españoles será por culpa del PP", ha advertido.

En una rueda de prensa este martes desde la Cámara Baja, Millán se ha hecho una valoración de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tendrá lugar este miércoles en el Congreso para rendir cuentas por los casos de corrupción que rodean al Gobierno y también por los asuntos internacionales de las últimas semanas.

Según ha dicho, en Vox no esperan más que "mentiras y propagandas" y por ende, no van a esperar "sentados" a que Sánchez se vaya por su propio pie y creen que quien piense que esto va a pasar es "incrédulo". "Si otros quieren esperar sentados a ver pasar el cadáver del PSOE y de este Gobierno por delante suya, allá ellos", ha sentenciado haciendo referencia al PP.

PARECE QUE EL PP NO SABE LO QUE TIENE ENFRENTE

En este contexto, Millán se ha mostrado sorprendida con la postura defendida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, este fin de semana durante el XXI congreso nacional de los 'populares', donde aseguró que no iba a aplicar un cordón sanitario ni a Vox ni a un PSOE sin Pedro Sánchez pero dejó claro que su aspiración es formar un Gobierno del PP en solitario.

"Enfrente tenemos al Gobierno de la mafia y nos sorprende que Feijóo diga que está dispuesto a pactar con un PSOE sin Sánchez como si hubiese un PSOE bueno, Sánchez no se ha ido todavía y Feijóo ya solo piensa en rescatar a los socialistas mientras hace brindis al sol diciendo que quiere gobernar en solitario", ha ironizado la portavoz parlamentaria.

Por ello y al ser preguntada por si Vox apoyaría un hipotético Gobierno en solitario del PP, Millán ha animado a los 'populares' a "centrarse un poco" y no adelantarse actuando como si ya hubiese elecciones generales convocadas porque ese escenario todavía no está abierto.

MISMO ERROR QUE EL 23J

En Vox ven esta actitud del PP una "irresponsabilidad" e inciden en que en los 'populares' están cayendo en lo que a su juicio es el "mismo error que en el 23J" cuando según Vox los 'populares' se estaban "repartiendo ministros" sin que los ciudadanos hubiesen votado.

"El PP está dando por hecho un escenario que, será o no será, pero demuestran que no conocen lo que tienen enfrente y no saben que el PSOE y sus socios han demostrado estar dispuestos a cualquier cosa con tal de permanecer en el poder", ha incidido al tiempo que ha advertido a los 'populares' que si se "frustra" una alternativa al Gobierno de Sánchez será por su culpa.

De hecho, Millán ha asumido que si el PP no puede Gobernar en solitario tal y como aspira Feijóo, lo hará de la mano del "soñado PSOE bueno" y de los socios "separatistas" con los que "coquetean". "No es que el señor Feijóo crea que hay un PSOE bueno, es que ellos quieren ser el PSOE bueno y España, desde luego, lo que no necesita es más socialismo", ha resumido.

Fuentes de la dirección de Vox, ironizan con que el PP no sea capaz de expresar ante las cámaras su negativa a incluir a Vox en el hipotético Gobierno y creen que los 'populares' están tratando de evitar "hemeroteca" y consideran que en las filas del PP no tienen claras las ideas sobre un hipotético futuro Ejecutivo.