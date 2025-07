Sumar espera que Sánchez asuma sus exigencias y le avisa de que su comparecencia es crucial: "No puede jugar con fuego"

Sumar ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recoja sus "exigencias" en su comparecencia de este miércoles en el Congreso para salir de su "parálisis" ante la crisis provocada por el caso de presunta corrupción del 'exnúmero tres' del PSOE, Santos Cerdán y realice anuncios pactados con su socio, advirtiendo que "no puede jugar con fuego" dado que la confianza de los socios se agota.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha demandado en rueda de prensa al jefe del Ejecutivo que tiene que hacerse cargo del "malestar", "enfado" y "miedo" de la ciudadanía que quiere que el Gobierno de coalición continúe.

Y para eso, ha puntualizado, el PSOE "debe salir de su parálisis", "reaccionar" y dar explicaciones por este caso de presunta corrupción, así como avanzar todo el "andamiaje institucional y normativo" con una serie de propuestas que ya le ha puesto sobre la mesa Sumar, como por ejemplo la oficina anticorrupción y prohibir a empresas condenadas por dar mordidas contratar con la administración pública durante 20 años.

De esta forma, ha insistido en que Sánchez debe aceptar las propuestas de Sumar y también la exigencia de dar un giro social al actual mandato, que pasa inicialmente por aprobar este mes un decreto para desplegar permisos retribuidos.

Así, confían en que el presidente se haga eco de sus propuestas y ha manifestado que se mantienen contactos con normalidad entre PSOE y Sumar para tratar de avanzar en la jornada de mañana iniciativas consensuadas en ambos campos.

También ha argumentado que Sumar va a decir desde la lealtad las materias en las que no está de acuerdo con su socio de gobierno, al que pide también dejar el "mantra de que la corrupción cero no existe". "Hemos sido contundentes de cuáles son las medidas necesarias para salir adelante y entendemos que será así y responderá a nuestras exigencias, que no expectativas", ha remachado.

COMPROMÍS EXIGE GARANTÍAS DE QUE NO HAY FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PSOE

Por su parte, el diputado de Compromís que permanece en el Grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, espera que Sánchez garantice en las comparecencia de este miércoles en el Congreso que no hay financiación ilegal del PSOE tras los casos de corrupción descubiertos y si pone en marcha con firmeza medidas para evitar este tipo de delitos.

"El Pleno de mañana tiene que tener en cuenta a las empresas corruptoras. La ley actual es insuficiente y hay que ampliar la imposibilidad de contratar con la administración pública para esta tipo de casos. Hay que cerrar estas puertas giratorias y volver a esas empresas que a priori deberían estar vigilando", ha indicado.

Ibáñez ha reconocido que la confianza y la paciencia sobre Sánchez "está agotada" y la comparecencia de mañana es "un punto de inflexión para ver si podemos seguir o no". Por eso, avisa al presidente del Gobierno de que "no juegue con juego" y las medidas anticorrupción que proponga mañana contemplen las iniciativa de Sur y pueden ser chequeadas y acompañadas de un tiempo de cumplimiento. "Si no lo hace, todos los escenarios están abiertos", ha zanjado.