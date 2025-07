Rufián espera que la comparecencia de Sánchez "no decepcione" y ve inútil hablar de una cuestión de confianza

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no decepcione" con su comparecencia de este miércoles ante el Pleno del Congreso y no ve utilidad en que el jefe del Ejecutivo se someta a una hipotética cuestión de confianza.

Así lo ha expresado este martes en los pasillos de la Cámara Baja al ser preguntado por la comparecencia de Sánchez prevista para este miércoles para que rinda cuentas sobre los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo y al PSOE y también por los asuntos internacionales acordados en las últimas semanas.

"Que no decepcione", es lo único que espera Rufián, quien además ha querido dejar claro que con su grupo parlamentario no se ha puesto en contacto ni el Ejecutivo ni el PSOE. "Sé que dicen que han hablado con los grupos; con nosotros no, es mentira. Yo no sé qué va a decir mañana el presidente, no han hablado con nosotros", ha sentenciado.

ACTUAR CONTRA LAS EMPRESAS

Preguntado por cuales deberían ser las medidas impulsadas por el Gobierno para afrontar esta situación, Rufián considera que "sería bueno" que Sánchez anunciase medidas para "perseguir a las corruptoras" porque "los nombres de los políticos van variando, pero el nombre de las constructoras nunca".

Finalmente, ha sido también cuestionado si en el caso de que la comparecencia de Sánchez no les resulte convincente en ERC consideran que debería someterse a una cuestión de confianza, sin embargo, Rufián ha restado utilidad a esta herramienta.

"¿Para qué? Imagina que la plantea, la gana y al día siguiente hay un audio, si esto sigue escalando, la gente tiene que decidir lo que tiene que ser del PSOE, del Gobierno y de este país, si se queda aquí, este Gobierno tiene que seguir, porque un Gobierno no se puede tumbar con lo que sabemos", ha resumido.