La Xunta irá a los tribunales para reclamar más de 2 millones en costes por el daño ambiental de los pélets

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha anunciado que la Xunta irá a los tribunales para "impugnar" la decisión del Estado de no iniciar procedimiento de existencia de responsabilidad por el daño ambiental y los costes generados a raíz del vertido de pélets que afectó a la costa gallega entre finales de 2023 y comienzo de 2024.

En el pleno del Parlamento, la conselleira ha explicado que el pasado 4 de julio remitió una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la cual le da traslado de un requerimiento previo a la vía contenciosa administrativa "ante la negativa de iniciar este proceso, un proceso que es de responsabilidad ambiental".

La conselleira ha cifrado este martes en 2,5 millones el coste del operativo que puso en marcha en más de 630 playas de 66 ayuntamientos costeros por los pélets procedentes de un contenedor que el buque mercante Toconao perdió en diciembre de 2023 frente a las costa de Portugal.

Asimismo, Vázquez ha recriminado a la oposición que "se les olvidó" la crisis de los pélets, ya que acusa a BNG y PSdeG de que su "única preocupación era ganar unas elecciones" con ese vertido.

"PACTO GALLEGO POR EL LITORAL"

Todo ello en una intervención a petición propia en la que ha dado cuenta de medidas a poner en marcha en Galicia con motivo de las competencias de gestión de la costa, en donde ha hecho un llamamiento a los grupos a sumarse a "un pacto gallego por el litoral", pues es "responsabilidad de todos". "Únanse porque bien merece la pena", afirma.

Así, la conselleira ha incidido en las medidas a desarrollar con la gestión del litoral, ya avanzadas el pasado 1 de julio --que define como un "día histórico"-- en un acto en Vigo.

Entre estas medidas se encuentra: crear una gran senda litoral en la que se unificarán todos los tramos peatonales y ciclistas desde Ribadeo hasta A Guarda; habrá una convocatoria de 4 millones en ayudas para recuperar el uso de 300 edificios "en peligro de ruina" --ha citado ejemplos como fábricas de salazón en Ortigueira o el faro de Teis, en Vigo--; la creación de un registro del litoral --con todas las autorizaciones y concesiones en la costa--; además de una red de establecimientos turísticos en la costa.

Otro de los proyectos ya avanzado hace unos días es un concurso de ideas, que se lanzará este verano, para diseñar un modelo de 'chiringuito' biosostenible, que sirva para los interesados en instalar un establecimiento de este tipo en la costa. Apunta que hay 400 chiringuitos en las costas gallegas. El objetivo es que en 2026 esté redactado el proyecto que sirva de guía.

Por otra parte, Galicia celebrará en los próximos meses tanto una cumbre de municipios costeros como otra con comunidades sobre la gestión del litoral.

De cara a simplificación de trámites, la Xunta ha habilitado una solicitud única para todos los procedimientos unificando cinco formularios. También ha puesto en marcha un nuevo espacio web, con el nombre Galicia Litoral, en el que se centralizará toda la información relativa a esta cuestión.

NIEGA QUE GALICIA VAYA A SER "UN GRAN BENIDORM"

La conselleira de Medio Ambiente espera que el "hito" de esta gestión por parte de Galicia de su costa sirva para que el Estado se abra a modificar la Ley de Costas para adaptar la actualidad. Se trata de la primera cesión compentencial a la comunidad en los últimos 17 años.

"Vamos a saber aprovechar su enorme potencial para crear empleo y también oportunidades", ha asegurado tras hacer un recorrido por todo el periplo hasta esta competencia en la que ha lanzado reproches al Gobierno por su recurso de inconstitucionalidad, cuando el Tribunal Constitucional avaló la norma gallega.

El Gobierno gallego va a gestionar 1,6 millones de hectáreas de costa, en donde viven 1,5 millones de personas pertenecientes a 86 ayuntamientos. Los 2.555 kilómetros de costa supone el mayor litoral de España.

Remarca que el 70% de la costa tendrá la máxima protección ambiental, a lo que se suma un 26% de territorio de mejora ambiental y paisajística, así como un 4% de área de reordenación urbanizada. Niega que se vaya a "hacer de Galicia un gran Benidorm".

EXPEDIENTES Y VACANTES A CUBRIR

En relación con los expedientes transferidos por la Administración central a Galicia, Ángeles Vázquez ha detallado que el pasado 30 de junio la Xunta recibió alrededor de 500 y que próximamente llegará el resto, hasta unos 850. Se queja de que muchos de estos expedientes tenían que estar resueltos la semana pasada, lo que acarreó un trabajo mayor para ser atendidos a tiempo.

También ha indicado que el Estado ha traspasado 36 puestos, pero lamenta que 10 de estos son vacantes. Espera que se apruebe una relación de puestos de trabajo para poder cubrirlas "lo antes posible".

LA OPOSICIÓN DENUNCIA "PRIVATIZACIÓN" PARA "ESPECULADORES"

Mientras, Luís Bará (BNG) ha acusado a la Xunta de buscar "privatizar el dominio publico como hace su jefe, el señor Feijóo, con su chalé en Moaña". Recuerda que en 2022 la Xunta ya intentó "legalizar construcciones ilegales en dominio público" después de 15 años, lo que "echó abajo el TC".

A renglón seguido, ha denunciado que el PP busca "entregar" la costa a "especuladores" y empresarios de "su círculo de amistades" a través de "blindar el uso turístico".

En esta línea, Bará recrimina que las "verdaderas intenciones que se esconden detrás de esa fachada" son "blindar industrias contaminantes", entre lo que ha citado a Altri.

Por su parte, Julio Abalde (PSdeG) ha dicho que los socialistas se "alegran" de que Galicia cuente con estas competencias y pide a la Xunta que las ejerza "al 100%".

Asimismo, ha criticado que echa "en falta medidas para mejorar la protección del 70% de litoral", que "está muy afectado" por problemáticas como inundaciones.

En cambio, Gonzalo Trenor ha reprochado que "el Gobierno central hizo el ridículo" con su recurso y los socialistas gallegos "actuaron de forma muy cobarde", al tiempo que acusa al BNG del "no por el no". Apelan a que digan con claridad "si van a querer participar o no" en el pacto gallego por el litoral propuesto por la conselleira.