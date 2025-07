El PP acusa a Armengol de ser una "actriz principal" en una trama dedicada a "trapichear" con mascarillas

El PP ha apuntado que la declaración de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha estado "plagada de imprecisiones, silencios calculados y una actitud evasiva", lo que "evidencia" que fue una "actriz principal" de una trama dedicada a "trapichear" con mascarillas.

De esta manera se han pronunciado el diputado del PP José Vicente Marí Bosó y el senador del PP Miquel Jeréz tras la comparecencia de Armengol en la Comisión de Investigación del Senado por el 'caso Koldo'.

En un comunicado, han recalcado que Armengol no puede presentarse como "víctima" porque "ha participado de decisiones políticas que han podido acabar beneficiando a una trama corrupta". "No puede fingir, ni alegar desmemoria. No ha contado todo lo que sabe y no puede fingir que no tuvo nada que ver. O lo cuenta todo, o lo acabará contando la UCO", han afirmado Jerez y Marí Bosó.

Por otro lado, los dos parlamentarios han calificado de "grave" el hecho de que Armengol haya admitido que ha cambiado de móvil y "no conserve" los mensajes intercambiados con Koldo García. En ese sentido, han subrayado que, en esos mensajes, el exasesor socialista la trataba "con una cercanía llamativa, se ofrecía a mantenerla informada y le pedía comer juntos".

"Cambiar de teléfono y no conservar mensajes con una persona implicada en una investigación judicial no es una casualidad, es una estrategia de ocultación y ha querido eliminar el rastro. Esto no es un hecho puntual, sino una práctica de opacidad que se ha extendido desde el Fiscal General hasta Armengol", han señalado los parlamentarios.

Jerez y Marí Bosó también han cuestionado que Armengol negara en sede parlamentaria conocer a Víctor de Aldama y que este martes, ante la "presión de los hechos", admita haber mantenido una reunión con él, que estaría "oculta en su agenda", y que "coincide con la tramitación del rescate público a Air Europa".

Por eso, han reprochado a Armengol que primero dijera que "no le conocía" pero este martes confiese una reunión. "Una cita que nunca apareció en su agenda oficial, lo que no ha contado son los acuerdos a los que llegaron en esa reunión clandestina. Armengol es eso, opacidad", han afirmado.

De este modo, los portavoces 'populares' han recordado también que bajo el mandato de Armengol como presidenta del Govern, se compraron mascarillas defectuosas por 3,7 millones de euros a la empresa de la trama pero "nunca fueron reclamadas, fueron almacenadas y caducaron sin uso, y sin exigencia de responsabilidad alguna".

"Armengol encargó el material sanitario, lo pagó, supo que era defectuoso, no hizo nada durante años y luego lo certificaron como válido. No fue una omisión administrativa, sino una acción deliberada", han reprochado.

Tanto Jerez como Marí Bosó han resaltado que Armengol reconociera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "jamás le pidió explicaciones" sobre su relación con Koldo o las adjudicaciones vinculadas a la trama, pese a estar investigadas por la justicia. Por otro lado, han recriminado que se haya negado expresamente a "poner la mano en el fuego" sobre la posible financiación ilegal del PSOE.

De este modo, han señalado que Armengol es la secretaria general del PSIB y "no se ha atrevido a defender la limpieza su partido" pero sí defendiera al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, mientras que ahora está en la cárcel.

"Sabe que no puede poner la mano en el fuego por ningún compañero porque es consciente de que la profundidad de la corrupción en el PSOE es inescrutable", han indicado.

También han advertido de que esta comparecencia "no ha cerrado ninguna puerta" y que el Grupo Popular exigirá explicaciones y responsabilidades políticas, por lo que se reservan la posibilidad de volver a llamar a Armengol a declarar.

"Este martes se ha visto a una Armengol atrapada en sus contradicciones, en el cambio de móvil, en el borrado de los mensajes e intentando encadenar un relato inverosímil pero la verdad no se borra, al final la verdad también acaba por imponerse", han concluido.