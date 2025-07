Vox exige a los inmigrantes "que respeten" las costumbres españolas y la ley: "Todo lo que no sea esto no será admitido"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha exigido este lunes a los inmigrantes que "respeten" las costumbres de nuestro país y la ley pues, de lo contrario, no podrán ser admitidos en España si su partido entra en el Gobierno.

"A España no puede entrar nadie de forma ilegal y aquellos que entren de forma legal, evidentemente, si cometen delitos graves, pues también tendrán que ser repatriados", ha advertido Millán en una atención a medios antes de un evento de Europa Press, en el que ha lamentado que España "se haya convertido en un coladero para la ilegalidad".

En este punto, la portavoz parlamentaria también ha reprochado que se haya normalizado "que aquí pueda entrar cualquiera y que se cometan las barbaridades que se están cometiendo". "Los españoles tienen ojos en la cara y ven lo que está sucediendo", ha indicado.

"Para entrar en España tienes que respetar nuestros costumbres, tienes que respetar la ley y tienes que entrar de forma legal. Y todo lo que no sea esto no podrá ser admitido en España con Vox en el Gobierno", ha señalado la dirigente política.

Dicho esto, Millán ha criticado que "ni siquiera la Policía sabe actualmente cuántos inmigrantes ilegales hay, porque el Gobierno ha decidido romper con las fronteras en España", al tiempo que ha cuestionado que tampoco se sepa "el número exacto de inmigrantes" en el centro de acogida de Alcalá de Henares, que quiere cerrar Vox tras la presunta agresión sexual.

Al respecto, la diputada ha defendido la necesidad de proteger las fronteras españolas ante la política "de puertas abiertas" que a su juicio practican tanto el PP como el PSOE. También ha cargado contra la financiación "indirecta" de las ONG y "mafias que trafican con personas" o "la colaboración con aquellos países que se dedican a utilizar a estas personas como armas para chantajear a países como España".

"RESPETAR NUESTRA FORMA DE VIDA"

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional, Javier Ortega Smith, preguntado por si los inmigrantes de segunda generación también serían expulsados, ha respondido que "respetar las costumbres" es una cuestión que "parte de lo más elemental" y que se traduce, en su opinión, en "respetar nuestra forma de vida y, por tanto, en nuestras costumbres".

"Imagínese que no respete la libertad religiosa o, por ejemplo, que en su forma de entender la vida no respeten a las mujeres porque en sus países las traten peor que a los camellos. Eso no es respetar nuestras costumbres, nuestras libertades, el respeto a nuestra historia, nuestros símbolos nacionales. Eso es despreciar un país que te ha acogido", ha declarado, defendiendo, por ende, que "es absolutamente razonable que todas esas personas no puedan continuar con nosotros". "Es algo que hacen la mayoría de los países que se respetan a sí mismos en el mundo", ha sentenciado.

Con ello, ha lamentado que las "regularizaciones masivas que pretende el PSOE" pueden estar "por desgracia" entre el medio millón y los dos millones "con el voto favorable del PP", y ha asegurado que "suponen una situación de riesgo para España".

"Los países tenemos derecho a que se respete nuestra soberanía, que se respete nuestra seguridad y todo aquel que venga al país de manera masiva, ilegal o en regularizaciones absurdas por el Gobierno, y que además lleve a cabo la comisión de cualquier tipo de delito, es lógico que una nación no les permita que continúen disfrutando de las libertades y de los derechos que tanto nos ha costado ganar", ha alegado.