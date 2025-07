Tellado aprecia "incomodidad" en los socios del PSOE, pero dice que "no le valen las pantomimas": "Tienen que decidir"

El recién nombrado secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho que aprecia "incomodidad creciente" entre los socios habituales del PSOE, pero asegura que "no le valen las pantomimas" como las que, a su juicio, hace la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y cree que lo que tienen que hacer es "decidir" si "son cómplices" o dicen "hasta aquí hemos llegado".

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección 'popular', Tellado ha alertado de que la situación del Gobierno de Pedro Sánchez es "insostenible" y cree que no existe "ningún motivo" para alargar esta situación, puesto que la única manera "eficaz" de poner fin a esto sería con la dimisión de Sánchez.

Aún así, el secretario general 'popular' ha puesto en foco, una vez más, en los socios habituales del Gobierno, a quienes les ha reprochado que "por el momento" sigan "acompañando" a Sánchez y cree que tendrían que valorar si "les merece la pena" mantener su apoyo.

Precisamente, la semana pasada, el propio Tellado inició una ronda de contactos con los grupos parlamentarios afines al PSOE con el objetivo de analizar su postura tras la entrada en prisión del ex secretario general del PSOE Santos Cerdán.

A su juicio, entre los socios hay una "incomodidad creciente" pero cree que de nada sirve "fingir" esa incomodidad si van a mantener al presidente Sánchez en La Moncloa, por ello les ha instado a decidir si quieren "ser cómplices" y si les compensa mantener esta situación que lo único que hace es "avalar la corrupción" del PSOE, a pesar de que "no lo quieran asumir".

NO LES VOTARON PARA MANTENER AL GOBIERNO

"No me valen las pantomimas de Yolanda Díaz", ha espetado pues considera que con su permanencia en el Consejo de Ministros "avala" lo que han hecho José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García, todos ellos implicados en el conocido como 'caso Koldo' y cree que el electorado de Sumar y del resto de socios "no comprenden" ese respaldo y tampoco les votaron para "mantener un Gobierno con tanta sombra".

Durante la rueda de prensa, Tellado ha hecho referencia al Pleno que se celebrará este miércoles en el Congreso, donde está previsto que Sánchez rinda cuentas por los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo puesto que cree que será un buen momento para comprobar si los socios "son complacientes" o dicen "hasta aquí hemos llegado".

El secretario general de los 'populares' "duda" de si el presidente explicará los casos de corrupción que ya se conocen o si "avanzará" aquellos que "saldrán en las próximas semanas". "No basta con decir que le duele mucho haberlo descubierto, porque lo cierto es que no lo ha descubierto, lo sabía todo y lo tapó, tiene que explicar por qué no hizo nada para impedirlo", ha incidido, ya que, a su juicio, ninguno de los imputados actualmente habría podido delinquir si Sánchez no les hubiese colocado en los puestos que tenían.

A su parecer, los socialistas tienen "tal boquete que no hay parche que lo arregle" tras los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo y al PSOE y también tras la salida de Francisco Salazar por las acusaciones de "comportamientos indignos" por parte de algunas compañeras en el partido.

De hecho, ha tildado de "auténtica humillación" que a Sánchez le "hayan tumbado" el nombramiento de Salazar dentro de la organización socialista y lo ha enmarcado en que al líder socialista "no le respetan ni en el PSOE", además, ha reclamado que tanto el PSOE como Moncloa aclaren si Francisco Salazar sigue estando en "nómina" en el Palacio de la Moncloa porque si "no es digno del PSOE, no es digno de Moncloa".

ES SÁNCHEZ EL QUE TIENE QUE "DESAPARECER"

Según ha dicho el dirigente del PP, Sánchez está más preocupado por lo que ocurre en los tribunales que por las necesidades de los ciudadano y cree que actualmente lo único que lidera el jefe del Ejecutivo es un "partido de centro penitenciario".

"Sánchez quiso borrar este fin de semana cualquier rastro de Santos Cerdán en la sede del PSOE. Pero la realidad es que para borrarlo, el que tiene que desaparecer del PSOE y del gobierno de España es el propio Pedro Sánchez", ha resumido Tellado.

En este contexto, Tellado ha sido preguntado por las críticas del presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, que durante el Comité Ejecutivo del PSOE de este sábado pidió a Sánchez que se sometiese a una cuestión de confianza o que convocase elecciones.

El dirigente del PP ha asegurado que tiene un "profundo respeto" por Page, pero cree que decir una cosa y luego hacer la contraria "no está bien" ya que los diputados socialistas de Castilla y La Mancha siguen respaldando a Sánchez en el Congreso.

Por ello, ha lamentado que no haya socialistas activos que se "atrevan" a "hacer el mismo ejercicio de dignidad" que Felipe González o Javier Lambán --ambos críticos con Sánchez--.