Mazón ve "casi ridículo" que el PSOE responsabilice al PP de los ataques a su sede y cree que deberían "pedir perdón"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha considerado "casi ridículo" que el PSPV responsabilice al PP de los ataques a la sede socialista en la ciudad de València y, de hecho, ha considerado que deberían "pedir perdón" por estas declaraciones. "Al menos lo que pido es que no me acusen a mí de provocar esa agresión", ha reclamado.

De este modo lo ha manifestado después de que el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, sostuviera este domingo, día en que la sede de este partido amaneció con manchas de pintura negra en la fachada del edificio y una sábana con el logo del partido tachado con una cruz roja, que estos hechos "tienen un actor intelectual con nombre y apellidos: Partido Popular".

La Policía Nacional está investigando el ataque a la sede del PSPV, unos hechos que el grupo Juventud Combativa, del Frente Obrero, ha reivindicado a través de un vídeo en su cuenta de X en el que se ve a "simpatizantes" de este colectivo realizando la vandalización del exterior del edificio y añaden el mensaje: "Simpatizantes nos envían estas imágenes desde la sede del PSOE en Valencia. La juventud ya no se cree vuestro circo. Muerte al régimen del 78".

El PSPV también ha subido este lunes un vídeo en su cuenta de X donde se ve la apertura de la sede, con la subida de las persianas, y la frase: "Por mucho que quieran silenciarnos, las puertas del PSPV-PSOE siempre están abiertas al diálogo, la tolerancia y la democracia".

"ATAQUE INJUSTIFICABLE"

En sus declaraciones a los medios este lunes, el jefe del Consell y líder de los 'populares' valencianos ha resumido: "Los hechos son los siguientes: se produce un ataque injustificable e injustificado a la sede de un partido político democrático. El PP lo condena, yo lo he condenado, el secretario general --del PPCV-- lo ha condenado, todos lo hemos condenado".

Dicho esto, ha aprovechado para asegurar que "otro hecho es que otras veces que el PP ha recibido ataques en su sede y ni el Partido Socialista ni otros grupos lo han condenado". Mientras, ha defendido que él lo ha "hecho siempre".

Siguiendo con el relato de lo ocurrido este fin de semana, ha continuado: "A continuación, el Partido Socialista nos ha acusado a nosotros, públicamente, de esa agresión a su sede. Y mientras nosotros lo condenábamos, que es una cosa que hacemos siempre, ha salido un grupo, parece radical, de izquierdas reclamando la autoría".

"PLANTEARSE UN POCO MEJOR QUIÉNES SON SUS ENEMIGOS"

Por eso mismo, Carlos Mazón ha considerado que el PSPV "podría plantearse un poco mejor a la hora de quiénes son sus enemigos de verdad y quiénes no" y ha recalcado: "Cuando a nosotros nos atacan nuestras sedes, que se produce de vez en cuando, me gustaría que el Partido Socialista estuviera. Yo ni los he acusado sin pruebas ni he dejado de denunciar este acoso que es intolerable en democracia".

Además, el 'president' de la Generalitat y del PPCV ha manifestado que a él no le gustan "las concentraciones en las puertas de los partidos". "No me gustan y rechazo drásticamente cualquier agresión que sufra la sede de un partido democrático, lo he condenado siempre", ha insistido.

No obstante, ha advertido de que "al menos" lo que pide es que no le acusen a él "de provocar esa agresión". "Lo digo con cierta ironía, pero es que me parece sorprendente, por no decir otra cosa. Creo que algunas declaraciones del Partido Socialista ayer fueron casi ridículas, podrían pedir perdón", ha zanjado.