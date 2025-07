Feijóo promete un Gobierno para "todos" y rechaza un "cordón sanitario" a Vox: "Hay dos opciones, o Sánchez o yo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo a un Gobierno "para todos" que recupere la "normalidad" y pare la "pesadilla" del Gobierno actual y ha avisado a los ciudadanos que en las próximas elecciones habrá que elegir entre Pedro Sánchez o él. Dicho esto, se ha abierto a alianzas con todos los grupos parlamentarios en el marco de la Constitución, incluyendo a Junts, y ha rechazado vetos a Vox, asegurando que su "único cordón sanitario" será a Bildu.

"¿Qué Gobierno habrá tras las próximas elecciones generales? Solo hay dos opciones: O Sánchez o yo. Yo quiero un Gobierno en solitario. El único Gobierno de coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado y no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros", ha afirmado.

Así se ha pronunciado en la clausura del XXI Congreso nacional extraordinario que el PP ha celebrado en Madrid, que le ha reelegido presidente con el 99,24% de los votos, un cónclave que ha definido de "unidad" y de "futuro". "Vamos a demostrar que España tiene solución", ha proclamado.

Feijóo --que ha llegado acompañado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy-- ha querido lanzar un mensaje de ánimo e ilusión a los suyos al asegurarles que "hoy empieza todo" y es el "acto fundacional de un nuevo tiempo".

CORDÓN SANITARIO SOLO A BILDU

Ante más de 3.200 compromisarios del PP, Feijóo ha apostado por un Gobierno en solitario del PP pero que trabaje en alianzas con todos los grupos parlamentarios en las Cortes, sin vetos a Vox como "pide la izquierda" y sin vetos al PSOE como "pide" el partido de Santiago Abascal.

En este sentido, Feijóo ha recordado que el partido de Santiago Abascal es "la tercera fuerza política" de España y, por lo tanto, "sus votantes merecen un respeto". "Y yo no estoy dispuesto a arrinconarles", ha subrayado.

De la misma manera, ha rechazado un cordón sanitario al PSOE como reclama Vox. Aunque ha admitido que con el Partido Socialista de Pedro Sánchez es "imposible pactar", ha dicho que "eso no significa renunciar para siempre a que este país recupere los consensos en los asuntos que lo requieren". "La Presidencia del Gobierno exige grandeza y yo la voy a tener", ha subrayado.

Dicho esto, el líder del PP ha recalcado que solo establecerá como único "cordón sanitario" a Bildu mientras no pida perdón a las víctimas de ETA y colabore en el esclarecimiento de todos los crímenes de la banda terrorista.

MENSAJE AL INDEPENDENTISMO: "FUERA DE LA LEY, NADA DE NADA"

A la pregunta qué pasará si les faltan votos en la investidura, Feijóo garantizado que él no va a dar al independentismo lo que no quiere y no puede. "Es mejor ser claros, fuera de la ley y la Constitución nada de nada", ha avisado.

Tras remitirse a la ponencia política aprobada en el Congreso del PP --que se abre a pactos con otros partidos en el marco de la Constitución--, ha indicado que a él no se le da "bien" someterse "al independentismo".

"A lo largo de mi vida, le hemos ganado al nacionalismo y al independentismo en Galicia. No se me da bien someterme", ha aseverado, para añadir que su relación con los nacionalistas será de "claridad y vigilancia".

En este punto, ha asegurado que él no va a "consentir más desafíos" a España y ha resaltado que él cree en una "España de ciudadanos libres e iguales". "Buscaré siempre la integración de todos, pero con una salvedad: Las minorías deben ser escuchadas y respetadas, pero no puede ser que marquen el rumbo de la nación. Mucho menos si persisten en destruir la propia existencia de España", ha declarado.

"UN GOBIERNO DE TODOS" Y "NO DE PARTE"

En su intervención, interrumpida en muchas ocasiones por los aplausos de su partido, Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de intentar quebrar deliberadamente la convivencia entre españoles, además de "trocear" el Estado, de "colonizar" las instituciones o de someter a España a las minorías en todo. "Los números no mienten: la España de 2025 es más desigual que la de 2018", ha recriminado a Sánchez.

Dicho esto, se ha comprometido a un "Gobierno de todos" y "no de parte" porque, según ha dicho, "quienes no piensan como nosotros también merecen un Gobierno decente". De hecho, ha dicho que si pronuncia un discurso de investidura sus primeras palabras serán para "declarar que el muro entre españoles ya no existe".

El jefe de la oposición ha asegurado que si ganan las elecciones tendrá que empezar por "devolverle a España la normalidad política", algo que, según ha dicho, supone cumplir la Constitución, presentar y votar anualmente presupuestos, que el Parlamento pueda hacer su trabajo y que "la contratación pública no sea un bazar" o "un botín que saquear por corruptos sin escrúpulos".

Feijóo ha dicho que el objetivo del PP es llegar al Gobierno para "parar esta pesadilla, reparar lo destruido y que este país pueda prosperar". Y el cambio, ha proseguido, "no llegará solo por mero desgaste" sino también por la "capacidad para dar esperanza".

SU DECÁLOGO DE PRIORIDADES SI LLEGA A MONCLOA

En su discurso tras revalidar la Presidencia del PP, Feijóo ha anunciado diez tareas prioritarias en sus primeros 100 días de Gobierno, empezando por la regeneración democrática e institucional. Además, se ha comprometido a aprobar un Plan de Vivienda del PP en el primer Consejo de Ministros, revisar las 97 subidas de impuestos de Pedro Sánchez y bajarlos y volver a situar a la clase media como el motor del país.

También ha defendido incrementar los médicos de familia, un Pacto Nacional del Agua, reducir la inmigración ilegal, reforzar la seguridad, clarificar la política de Defensa, y una Ley de Lenguas para que todos los niños españoles puedan ser educados en español.

Además, ha asegurado que la renovación de las leyes del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Fiscal General del Estado garantizarán que "no haya comisarios políticos nunca más". "Queremos jueces y magistrados fuertes para fiscalizar el poder, como lo han hecho con nosotros", ha apostillado.

Feijóo ha defendido la igualdad entre hombres y mujeres sin que ésta sea "excluyente" o "inquisitorial". "Ya está bien de que algunos se arroguen el exclusivo derecho de hablar en nombre de las mujeres en público con las actitudes que luego tienen en privado", ha manifestado, en alusión a las conversaciones machistas sobre prostitución que se han conocido en el llamado 'caso Ábalos'.

El líder del PP también se ha comprometido con la actualización de las pensiones para los mayores y con su viabilidad para los jóvenes, al tiempo que ha asegurado que la natalidad es una opción personal, pero "es un deber de país apoyar a quien decide dar el paso". "España no puede ser un país sin niños, sin relevo y sin porvenir", ha lamentado.

REFERENCIAS A ADOLFO SUÁREZ, AZNAR, RAJOY Y GONZÁLEZ

El presidente del PP ha asegurado que la primera tarea y la más urgente de todas "será lograr que lo sucedido en este período fatal sea un paréntesis" en la historia de España. "No acepto que la nación española esté enferma y la esfera política española está enferma", por lo que "es labor de todos contribuir a sanearla".

En su intervención, Feijóo ha recurrido a citas de los expresidentes Aznar, Rajoy, Felipe González y Adolfo Suárez, haciendo suyas unas palabras de este último: "Para mí la política ha sido una vocación, no una ambición".

Finalmente, ha desvelado que la política exterior del PP dependerá de él en la Presidencia del partido y asumirá esa responsabilidad junto al diplomático de carrera y exsecretario de Estado Ildefonso Castro.