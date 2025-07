Feijóo apuesta por centralidad y presenta su manual de decencia con aviso a Sánchez y PSOE: "¡Los vamos a arrasar!"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado este sábado por la "centralidad" política para "volver" a conseguir 10 millones de votantes, en línea con el camino que trazó en 1990 José María Aznar para llegar al Palacio de la Moncloa. Además, ha presentado su "manual de decencia" para un "cambio de raíz" en España ante la "degradación" del Gobierno de Pedro Sánchez y los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE.

En su intervención ante el XXI Congreso nacional extraordinario que el PP celebra en el Ifema de Madrid, Feijóo ha afirmado que a "mentiras", "cesiones", "maniobras", "propaganda" o enfrentar a los españoles, les ganan los socialistas. "Pero a valores, a convicciones, a proyecto, a servicio y a democracia ¡Los vamos a arrasar!", ha proclamado.

En un largo discurso de más de una hora, Feijóo ha realizado alusiones al Comité Federal que hoy celebra el PSOE, en medio de los casos de corrupción que afectan al partido y el mismo día que Francisco Salazar, persona de la máxima confianza de Sánchez, ha renunciado a la Ejecutiva del PSOE y a su cargo en Moncloa tras ser acusado de "comportamientos inadecuados" con mujeres.

"CONMIGO ESPAÑA NUNCA ESTARÁ EN VENTA"

En este punto, ha marcado distancias con Sánchez dejando claro que él no será como el presidente del Gobierno pero tampoco quiere que el PP se lo "consienta". "No me lo consintáis. Si hago lo que hace él echadme del partido. No consistáis la degradación de un partido de Estado", ha reclamado, dejando claro además que él sí tiene palabra y la cumple, a diferencia del actual jefe del Ejecutivo.

Feijóo ha dicho que si llegan a Moncloa tendrán por delante una "doble tarea" para poner fin a los "atropellos" del actual Ejecutivo: "parar el deterioro" y "garantizar con las leyes que sean necesarias que ningún presidente del Gobierno pueda volver a deteriorar las instituciones y la democracia".

A renglón seguido, ha presentado su "manual de decencia", un decálogo con el que se compromete a un "cambio de raíz" en España con la centralidad política como eje central, pero sin prescindir ni de ideología ni de los principios del partido. "No quiero ganar para llegar, sino llegar para que gane España", ha proclamado ante los suyos.

Como primer compromiso ha fijado la defensa de un "proyecto nacional" para todos los españoles, ya que el PP es "el único partido que, según ha dicho, no negocia, ni negociará con la unión entre españoles. "Conmigo España nunca estará en venta", ha garantizado.

"EL PP NO ES UNA SECTA"

Feijóo ha dejado claro además que el PP "no es una secta" y que "los acentos ni restan ni rompen" sino que "suman y construyen". "¡Cómo vamos a pensar todos lo mismo, si somos un partido que cree en la libertad! Pero sí queremos lo mismo, y eso es lo importante", ha aseverado.

Además, ha defendido la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley que, según ha dicho, no es para él "un eslogan" sino una "obligación moral". También se ha comprometido a poner a España siempre por encima de las siglas, añadiendo que "la política honrada, las instituciones independientes y el Estado de Derecho" marcarán su rumbo político, ya que "solo los delincuentes temen a la Justicia, la desprestigian y la amordazan".

Feijóo también ha garantizado que el interés general será el norte de las políticas del próximo gobierno del PP, porque "no habrá tolerancia, ni compadreo, ni chivatazos, ni vista gorda con quien llega a la política para servirse".

APUESTA POR LA CENTRALIDAD COMO HIZO AZNAR EN 1990

Delante del expresidente José María Aznar, sentado en primera fila, Feijóo ha apostado por la centralidad política asegurando que "las respuestas más efectivas y más justas llegan desde el centro reformista" que el PP ya acuñó en los años 90 con José María Aznar.

"Me afilié a este partido cuando escuché al presidente Aznar en el Congreso de Sevilla decir que el Partido Popular era un partido de centro reformista. Y añadió: es la casa común de la democracia cristiana, del liberalismo y del conservadurismo", ha manifestado, recordando aquel cónclave.

Feijóo ha subrayado que "la centralidad política no es indefinición, sino ambición", destacando que "la centralidad tampoco es prescindir ni de ideología ni de principios". "Defiendo la centralidad porque no es renuncia, es compromiso con la mayoría, es sentido común y es una aspiración de la que no desisto: volver a ser un partido de 10 millones de votantes", ha apostillado.

COMPARA CONGRESO DEL PP CON LA "MAÑANITA" DEL PSOE EN FERRAZ

Ante un PP eufórico, Feijóo ha comparado la situación que vive en este momento su partido con la del PSOE, que hoy celebra su Comité Federal en un momento de convulsión interna: "No hay más que comparar lo que ha pasado esta mañanita en la calle Ferraz con lo que está pasando aquí durante tres días, ayer, hoy y mañana", ha exclamado.

Después de que el socialista Francisco Salazar haya renunciado este sábado a la Ejecutiva del PSOE y a su cargo en Moncloa tras ser acusado de acosar a mujeres, Feijóo ha avisado a los suyos que no quiere que en su equipo pueda producirse un episodio similar.

"Yo no quiero que ocurra en el Comité Ejecutivo Nacional lo que ha ocurrido en el Comité Federal del Partido Socialista esta mañana. No lo quiero. Y no puede ocurrir. Os aseguro que no va a ocurrir", ha proclamado.

AGRADECIMIENTOS A AYUSO, AZNAR Y RAJOY

El líder del PP ha recordado que hace tres años se presentó al congreso del PP de Sevilla para "reconstruir" el PP --tras la profunda crisis interna que enfrentó a Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso-- pero ahora su objetivo es "reconstruir" España.

Feijóo, que ha tenido unas palabras de agradecimiento al PP de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso, se ha dirigido también a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, que dejaron España "mucho mejor de lo que se la encontraron". "Han acreditado que se puede gobernar mucho mejor", ha enfatizado.