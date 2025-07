Chivite defiende la "honestidad de la mayoría" de la militancia del PSOE y llama a la "unidad"

La secretaria general del PSN-PSOE y presidenta de Navarra, María Chivite, ha defendido "la honestidad de la mayoría de la militancia y de los cargos públicos socialistas" y ha llamado a la "unidad" para "preservar el proyecto socialista" de quienes "no entienden que nadie tiene derecho a utilizarlo para otro fin que no sea el de servir".

En su intervención en el Comité Federal del PSOE, que se celebra este sábado en Madrid, Chivite ha lanzado un mensaje de "firmeza, autocrítica y compromiso con la regeneración democrática tras los recientes acontecimientos que afectan a la organización". "La corrupción supone una quiebra muy profunda de confianza en la política, por eso, debemos ahondar en medidas tanto internas como externas que permitan mejorar controles y tapar agujeros que aún hoy existen", ha remarcado.

En este sentido, ha apelado a "la unidad y la fuerza para preservar el proyecto socialista": "debemos protegerlo de quienes no entienden que nadie tiene derecho a utilizarlo para otro fin que no sea el de servir, el de ser útil para mejorar la vida de la ciudadanía", ha remarcado, según recoge el PSN en un comunicado.

María Chivite ha resaltado "el respaldo de la militancia" tras realizar sendas reuniones en distintas zonas de Navarra con afiliados socialistas. "Más allá del shock inicial, el mensaje que me han trasladado prácticamente por unanimidad es de fuerza, de que no podemos rendirnos, de que tenemos que seguir adelante con el proyecto, porque no podemos abandonar un trabajo que está suponiendo mejorar este país y llevar a Navarra a unos indicadores económicos y sociales magníficos", ha manifestado.

La secretaria general de los socialistas navarros ha puesto en valor la aprobación por parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSN de una resolución política para "avanzar en transparencia y rendición de cuentas". "Como partido hemos encargado una auditoría interna, como gobierno hemos impulsado una triple auditoría de contratos vinculados a las empresas que se están investigando y en el Parlamento de Navarra hemos impulsado junto a otros partidos políticos una comisión de investigación", ha recordado.

Además, ha subrayado el compromiso del PSN con la "mejora legislativa" y ha indicado que "vamos a seguir mejorando la ley de transparencia para, por ejemplo, poner en marcha un registro de lobbies".

Chivite ha defendido "la honestidad de la mayoría de la militancia y de los cargos públicos socialistas". "Este partido cuenta con miles de personas honestas, trabajadoras y comprometidas. Y tenemos la obligación de defender su reputación y su buen nombre", ha recalcado.

"La ciudadanía sigue necesitando nuestras políticas públicas que favorecen el empleo de calidad, la vivienda asequible, la educación pública, el acceso a la atención primaria, el reconocimiento de la dependencia o la mejora de las pensiones", ha afirmado.

María Chivite ha asegurado que "un socialista nunca se rinde" y, por ello, "debemos coger aire, impulso de nuevo, porque es lo que millones de personas esperan. Que sigamos haciendo. Que no nos dejemos arrinconar".

Finalmente, ha celebrado y agradecido que Navarra "mantenga una presencia destacada" en la dirección del PSOE, con la ministra Elma Saiz dentro de la Comisión Ejecutiva Federal y Esther Iso, secretaria de Organización del PSN, como miembro del Comité Federal de Listas.