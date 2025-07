Casares defiende que el PSOE sea "contundente y ejemplarizante" y lidere una agenda de reformas "con ambición de país"

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha pedido que el partido sea "contundente y ejemplarizante", así como que lidere una agenda de reformas "con ambición de país".

Además, ha dicho que los socialistas se sienten "traicionados, asqueados y decepcionados" en referencia a los casos del exasesor Koldo García, el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el Comité Federal que los socialistas celebran este sábado en la sede nacional de la calle Ferraz de Madrid, de la que ha informado en un comunicado el PSOE cántabro.

"Por toda esa gente que nos mira con esperanza, es tiempo de valentía, de contundencia y de altura de miras. Es tiempo de unirnos en lo urgente y lo importante, que es el PSOE y el país. El mejor PSOE para seguir haciendo el mejor país", ha expresado el líder de los socialistas de Cantabria.

En este sentido, ha opinado que es "importante" que la formación continúe gobernado España para "seguir transformando y mejorando la vida de la gente".

Y lo ha justificado en que debe mantenerse en el Ejecutivo "para seguir subiendo el salario mínimo, para que las pensiones se actualicen conforme al IPC, para que no tengamos miedo a caer enfermos porque la sanidad pública nos cuida o que ningún padre ni ninguna madre sufran por no poder pagar la educación de sus hijos". "Quiero seguir conquistando derechos para los trabajadores y creando empleo como nunca", ha sentenciado.

A ello, Casares ha unido que quiere "vivir en un país en el que no se cuestione la violencia machista, donde las mujeres puedan vivir seguras, donde la gente pueda amar en libertad, donde podamos mirar de frente a la memoria", así como que "se tome en serio el problema de la vivienda" para que "la juventud nos mire con esperanza". "No les fallemos. Seamos valientes", ha animado.

Además, ha señalado que el PSOE ha de seguir en el Gobierno central para "aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado, la reducción efectiva de la jornada laboral a 37 horas y media y legislar para que España esté a la vanguardia de la lucha contra la corrupción".

DOLOR, TRISTEZA Y ASCO

En este sentido, el secretario general del PSOE de Cantabria ha defendido que la región acude a este Comité Federal para "construir con lealtad, pero lealtad bien entendida", y ha mostrado su apoyo al secretario general socialista, Pedro Sánchez, para que "haga todos los cambios necesarios". "Apoyamos al presidente del Gobierno para que lidere desde la izquierda la regeneración política y democrática en este país", ha afirmado.

En relación a Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, Casares ha aseverado que "como militantes, nos sentimos traicionados; como feministas, asqueados. Y como compañeros, decepcionados".

Sin embargo, "nadie nos va a arrebatar jamás el orgullo de militar en estas siglas que sentimos al cruzar la puerta de este edificio, que fue la casa de Pablo Iglesias, y menos la acción de tres corruptos que no han respetado a nada ni a nadie", ha aseverado.

Casares ha recordado que el PSOE "es el partido con más patrimonio político e intelectual de España", con referentes que van desde la política municipal como Abel Caballero; política internacional, como Manuel Marín o Pepe Borrell; referentes éticos, como Gregorio Peces Barba o Demetrio Madrid; feministas, como Carmen Calvo; ecologistas, como Cristina Narbona o de la lucha en defensa de la paz, como los socialistas vascos. "Eso es el PSOE, el partido más decente de España", ha recalcado.

NO SON LO MISMO

Al hilo, el secretario general del PSOE de Cantabria ha dicho en referencia al Partido Popular que "no somos lo mismo" y ha enfatizado que "no podemos ser lo mismo quienes colaboramos con la justicia que quienes destruyen a martillazos ordenadores; que no es lo mismo quien aparta a los corruptos, que quienes apartan a los que denuncian la corrupción; que no es lo mismo decir Santos dimite y vete, que decir Luis se fuerte", ha concluido.