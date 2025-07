Alegría rectifica y califica de "necesario" el paso de Francisco Salazar de salir del PSOE y Moncloa

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha considerado "necesario" el paso que ha dado el militante socialista Francisco Salazar, al salir del partido y de su cargo en Moncloa, tras ser señalado por comportamientos inadecuados con mujeres.

Así ha rectificado Alegría ante los medios de comunicación después del Comité Federal del PSOE extraordinario que se celebra este sábado, en Madrid, puesto que esta mañana defendió que el que iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización era "un compañero absolutamente íntegro".

"Cuando he llegado esta mañana, no había tenido oportunidad de leer estas noticias, esta información. Ahora ya he podido conocer con más serenidad y más tranquilidad la información y sabéis perfectamente que la primera decisión que se ha adoptado por parte del partido, en primer lugar, es el paso atrás. Así lo ha pedido el compañero Francisco Salazar, desde luego, desde las responsabilidades políticas, públicas, orgánicas e incluso también en su responsabilidad que, como sabéis, tenía ahora dentro de Moncloa", ha explicado la portavoz del Gobierno.

La ministra de Educación ha criticado estas conductas, que son "absolutamente antagónicas" a los principios que ha defendido siempre el PSOE, como son las actitudes machistas y el machismo en general. Por tanto, esas son las decisiones que ha puesto en marcha el partido esta misma mañana.

Alegría también se ha felicitado por el paso que ha dado el PSOE a la hora de "abrir esas diligencias e investigación". "Creo que es absolutamente necesario porque, si algo no se puede permitir, el partido socialista es ni una sola duda, ni una sola mancha, que ponga en cuestión nuestro trabajo denotado a favor de la igualdad y a favor del feminismo en nuestro país", ha defendido.

Además, ha confirmado que el PSOE va a seguir reforzando su código ético que "para que todas aquellas mujeres que, por supuesto, quieran denunciar las distintas conductas éticas o conductas machistas, lo puedan hacer, por supuesto, desde el absoluto anonimato y con la absoluta protección por parte de este partido".

El PSOE ha informado de que el propio Salazar ha solicitado la apertura de unas diligencias previas "sobre las noticias conocidas esta mañana" adelantadas por 'eldiario.es' y ha pedido "ser apartado de sus funciones actuales en la Comisión Ejecutiva Federal".