Alfonso Serrano ve "importante" que el PP ofrezca un proyecto "ilusionante" ante un presidente "peligroso capaz de todo"

El secretario general del PP de Madrid y presidente de la Comisión Organizadora del Congreso del PP, Alfonso Serrano, ha asegurado este viernes que es "importante" que el Partido Popular ofrezca un proyecto "ilusionante" frente a un presidente del Gobierno "peligroso que es capaz de todo contra todos con tal de lograr sus fines y seguir en La Moncloa".

En su intervención en el arranque del XXI Congreso del PP que se celebra en Ifema, Serrano ha indicado que el PSOE ha hecho coincidir su Comité Federal con el cónclave del PP y se lo "agradecen" porque permite ver "dos imágenes muy claras": por un lado, la de un proyecto unido y cohesionado en torno al liderazgo de Alberto Núñez Feijóo", y por otro lado "un proyecto roto y a la deriva".

"Aquí estamos trabajando y preparando un equipo para gobernar, y lo que hace Sánchez es ampliar su propio banquillo", ha afirmado, para añadir que están "ante un momento determinante en la historia de España" y el PP "va a estar a la altura".

Serrano ha indicado que no están "ante una crisis económica" sino "ante una crisis democrática, una crisis de valores" y "una crisis institucional que pone en riesgo la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho".

"Estamos en un momento de incertidumbre internacional y nacional. Y en España nos pilla no solo con un Gobierno en decadencia rodeado de corrupción y sin capacidad de sacar nada adelante, sino con un presidente peligroso que es capaz de todo contra todos con tal de lograr sus fines y seguir en la Moncloa", ha aseverado.

Por eso, Serrano ha dicho que este congreso del PP es "tan importante, para ofrecer a la sociedad española un proyecto valiente e ilusionante que aúne a la mayoría social de este país" con el "mejor candidato".

COMPROMISARIOS QUE EN UN HOTEL NO SE COMPORTAN COMO ÁBALOS

Además, el secretario del PP de Madrid ha ironizado asegurando que ha hablado con la Asociación de Hoteleros de Madrid, que "estaban muy preocupados", pero ha dicho que él los ha "tranquilizado".

"Me he reunido con ellos y les he dicho, a ver, esto no es una reunión de dirigentes del PSOE, son compromisarios del Partido Popular. Por lo tanto, estaros tranquilos porque van a dejar las habitaciones igual que las encuentren, que esta gente no son como Koldo y Ábalos en un parador", ha enfatizado.

Serrano ha mandado un saludo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien "acaba de ser padre" de un niño. "Desde aquí un saludo a él y su familia. Un nuevo afiliado, espero, y un nuevo socio del Atlético de Madrid, seguro", ha enfatizado.

Tras saludar que Madrid, "tierra de libertad" acoja este congreso, Serrano ha puesto en valor el nombramiento de Miguel Tellado como nuevo secretario general del PP, en sustitución de Cuca Gamarra, y ha dicho que "sin duda no había mejor relevo".