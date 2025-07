Ábalos negó en el Supremo cualquier favor de Air Europa: "Cada vez que he volado jamás me han cambiado ni la butaca"

El exministro de Transportes José Luis Ábalos negó en su última declaración como investigado en el Tribunal Supremo haber recibido favores de Air Europa por el rescate e ironizó con que ni siquiera le han cambiado el asiento cuando ha volado con esa aerolínea.

"No he recibido nada, absolutamente, de todo lo que se dice. Es más, le tengo que decir que ni un cambio de categoría de plaza, ni aun pagando. Yo, cada vez que he volado, jamás me han cambiado ni la butaca", aseguró Ábalos el pasado 23 de junio, como consta en su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Uno de los bloques sobre el que giró el interrogatorio fue el rescate de la aerolínea durante la pandemia. El exministro negó haberle hecho llegar a través del empresario imputado Víctor de Aldama el contenido de una nota de prensa del Ministerio de Transportes antes de que se difundiera o disfrutado de un chalet en Marbella supuestamente sufragado como contraprestación al rescate.

Ábalos afirmó que cuando dirigía Transportes trataron de "ayudar" a la empresa en el contexto de la pandemia, que "estuviera bien", pero que en ningún momento lo hicieron por algo a cambio.

"Nunca recibí ningún beneficio, en absoluto, y cuando dejo de ser ministro tampoco recibo agradecimiento por parte de nadie ni reconocimiento de absolutamente nada", lamentó.