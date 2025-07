Coordinador de Emergencias dice que a las 18.09 horas del día de dana ya avisó de que tenían pensado mandar el ES Alert

El coordinador del departamento de Telecomunicaciones de la Agencia Valenciana para la Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) ha manifestado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 228 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales, que a las 18.09 horas del día de la riada ya avisó en un grupo de WhatsApp de que se tenía pensado mandar el ES Alert --aunque finalmente se remitió a las 20.11 horas--.

El testigo se ha pronunciado así en su declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, encargo de investigar la gestión de la dana. En este procedimiento hay dos investigados, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

El coordinador ha narrado que el día de la dana había "normalidad" a las 7 horas pero luego todo se complicó. Ha dicho que a las 15.39 horas recibió una llamada del '112' para que preparase una videoconferencia a las 17 horas para el Cecopi con el objetivo de hacer un seguimiento de las inundaciones.

Por este motivo se desplazó al edificio en el que se iba a reunir el Cecopi, que se llama la Sala Gris. Posteriormente recibió la orden de pasar la videoconferencia a la Sala Roja, una más pequeña.

En ese intervalo de tiempo, el testigo ha explicado que el subdirector general de Emergencias Jorge Suárez le pidió que hiciera otra videoconferencia llamada 'Conferencia Forata', que se lanzó a las 18.50 horas. Sin embargo, nadie se conectó y le comentaron que finalmente no iba a tener lugar.

Entonces se siguió con la primera videoconferencia, sobre la que hubo una pausa desde las 18.12 hasta las 19.12 horas.

Sobre las 18.09 horas de esa tarde, ha proseguido, él ya avisó a varios compañeros a través de un grupo de WhatsApp de que ya tenían pensado mandar un ES Alert. Sin embargo no se remitió hasta las 20.11 horas.

Sobre el mensaje y su envío, el testigo ha afirmado que no tenía ninguna responsabilidad. Ha explicado que pensaron mandarlo en inglés y entonces Suárez le dijo si podía ayudarles a redactarlo. A las 20.10 horas le avisaron de que se iba a enviar el mensaje.

MAZÓN Y GRABACIÓN

El testigo, preguntado por si se graban las reuniones del Cecopi, ha dicho que "por defecto, nunca". "Si no se recibe la orden de grabarla, no se hace. Y no la recibimos. A mí me la debería haber dado Jorge Suárez y no me la dio", ha expuesto. También ha dicho que nunca ha estado en ninguna reunión que se haya grabado.

Sobre la llegada del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al Cecopi, ha dicho que lo vio entrar en las instalaciones a las 20.31 horas, aunque desconoce a donde se dirigió exactamente.