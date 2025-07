El PP carga contra Sumar por seguir en un Gobierno de "corruptos y puteros" y anunciar "la nada" tras verse con el PSOE

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP y futura portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este miércoles a Sumar de anunciar "la nada" tras verse con el PSOE y optar por seguir pisando "moqueta" y manteniendo el "coche oficial" en un Gobierno con "corruptos y puteros".

Así se ha pronunciado tras la reunión que han mantenido PSOE y Sumar para analizar el futuro de la legislatura y hacer seguimiento del pacto del Gobierno de coalición tras la crisis generada a raíz de la entrada en prisión por presunta corrupción del ex 'número 3' de los socialistas Santos Cerdán.

Al término de la reunión, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha acusado de "inmovilismo" al PSOE y ha advertido de que el riesgo de que la legislatura embarranque. "La pelota está en su tejado", ha avisado a los socialistas.

CREE QUE LA "ÚNICA MEDIDA URGENTE" ES QUE SE VAYA SÁNCHEZ

Muñoz, que ha retratado un Gobierno en "descomposición" que está "rodeado de corrupción y de prostitución", ha destacado que esa reunión en el Congreso "entre el partido de (Íñigo) Errejón y el partido de (José Luis) Ábalos" tenía por objeto "hablar del encarcelamiento de Cerdán".

Y a su término, ha proseguido, Sumar no ha anunciado "nada" cuando, a su juicio, la "única medida urgente que hay ahora mismo que tomar contra la corrupción es sacar del Gobierno de España a quienes han metido la corrupción y la prostitución" en el seno del propio Ejecutivo.

"Quienes han metido la corrupción en el Gobierno de España no pueden ser quienes lleven a cabo esa regeneración. Porque Pedro Sánchez es el responsable de haber sido el jefe y de haber elegido a Ábalos como su mano derecha y como ministro del Gobierno de España", ha manifestado, tras recordar que Sánchez designó al exministro José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, quien "presuntamente" ya "lideraba una trama de corrupción" en Navarra antes.

PIDE ELECCIONES GENERALES

La dirigente del PP ha defendido la convocatoria de elecciones generales, ya que, a su entender, "no cabe otra forma de regeneración en este país que no sea llamar a los españoles" a las urnas para que "elijan qué tipo de Gobierno quieren". "Desde luego, no puede regenerar la política quien ha llevado la corrupción y la prostitución al Gobierno de España. Eso es evidente", ha abundado.

Por eso, ha dicho que ella no esperaba "mucho más del partido de Yolanda Díaz", máxime cuando, según ha dicho, esa formación y la vicepresidenta del Gobierno "ha sobrevivido con escándalos de corrupción, también con escándalos de agresiones y de abusos sexuales, incluso de pederastia". "Y, por lo tanto, no esperaba más dignidad de este partido", ha enfatizado.

La futura portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha criticado que Díaz y los ministros de Sumar decidan seguir en el Ejecutivo. "Lo que nos han anunciado es que, a pesar de que están en un Gobierno con corruptos y con puteros, se mantienen. Mantienen el coche oficial, mantienen su puesto, se mantienen en la moqueta. Por lo tanto, la nada", ha aseverado.

Muñoz ha señalado que los ciudadanos podrán ver este fin de semana "dos modelos claros" desde sus casas: un PP "unido, con ideas, proyecto y alternativa" en el congreso que reelegirá a Alberto Núñez Feijóo presidente del Gobierno; y un PSOE celebrando un Comité Federal cuando está "en descomposición" y "la gente ya no se fía unos de otros".

"Nadie sabe cuáles son los próximos audios en salir. No se sabe cuáles van a ser los próximos informes de la UCO. Nadie sabe a quién le va a tocar el próximo y, por tanto, yo creo que son dos modelos completamente distintos y que los españoles van a poder ver en sus casas este fin de semana", ha enfatizado.

RELACIONES CON JUNTS Y EL PNV

Al ser preguntada si mejorarán las relaciones del PP con Junts y PNV con su nombramiento como portavoz del Grupo Popular con el objetivo de presentar en el futuro una moción de censura, ha indicado que esas relaciones "no van a variar" porque las mantienen como partido, no "particularmente". "Y, por tanto, yo creo que todo el mundo sabe lo que esperar de nosotros", ha manifestado, para añadir que mantendrá una relación "cordial" con otros portavoces.

Muñoz ha recordado que el todavía portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha recibido el encargo de hablar con los portavoces parlamentarios de los socios del PSOE "para ver si siguen sosteniendo a un gobierno de corruptos y de puteros".

"Yo reconozco que no me ha sorprendido ver que sí van a seguir apoyándoles, pero nuestra obligación es plantear una alternativa y hacer todo lo posible para que este Gobierno acabe cuanto antes", ha indicado.

Muñoz ha señalado que "esto no acaba aquí" sino que "no ha hecho más que empezar", de forma que "el rosario de informaciones, de audios, de informes de la UCO" van a continuar, por lo que hay que ver si los socios que "soportan al Gobierno de España siguen dispuestos a soportar toda esa corrupción y esa prostitución".

CRITICA QUE SÁNCHEZ NO SE ATREVA CON UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Además, ha criticado que el presidente del Gobierno tampoco quiera presentar una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados. "No se atreve, eso es porque yo creo que él sabe que una cuestión de confianza en la que hay que apuntarle a él directamente, a lo mejor tampoco la gana", ha apostillado.

La dirigente 'popular' ha admitido que parece "difícil" que una moción de censura pueda prosperar viendo las posturas de los grupos parlamentarios hasta ahora, dado que "no les importa tragar con la corrupción y la prostitución del PSOE con tal de poder seguir sacando beneficios de un Sánchez que está completamente devastado y que está ya totalmente fuera de todo".