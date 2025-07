El Gobierno dice que fue "desgarrador" ver a Cerdán en prisión y defiende la limpieza en las cuentas del PSOE

El Gobierno ha admitido que fue "desgarrador" y "decepcionante" ver al que era hasta hace unas semanas 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, entrando en prisión, pese a ser conscientes de que era una "imagen posible". Además, ha defendido que "no hay ningún indicio" de que el PSOE esté implicado como "persona jurídica" en la financiación irregular del partido.

Así lo ha sostenido la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha reiterado la determinación del Ejecutivo de "seguir trabajando para combatir la corrupción", y remitiéndose al Comité Federal que celebra el PSOE este sábado y en el que se prevé una reestructuración orgánica de la formación.

"Miren, ver entrar ayer en la cárcel al señor Santos Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante. Y aún siendo conscientes que esta imagen era posible a consecuencia de unos hechos absolutamente bochornosos, absolutamente terribles, no deja de ser una imagen profundamente decepcionante y dolorosa", ha explicado la también ministra de Educación.

Alegría ha pedido perdón a la ciudadanía, como ya hizo el presidente del Gobierno Pedro Sánchez tras destaparse la implicación de Cerdán en el 'caso Koldo', por haber dado la confianza "a una persona que no merecía tal confianza", y ha recordado que nada más conocer el informe de la UCO el PSOE exigió a su secretario de Organización que dejara el cargo y entregara su acta de diputado.

También se ha remitido a la comisión de investigación en el Congreso sobre este supuesto caso de corrupción, a las explicaciones que ha ofrecido Sánchez hasta el momento y a las que dará en la comparecencia en el la Cámara Baja del próximo 9 de julio y tras el Comité Federal que el PSOE celebra este sábado 5 julio, en el que se designará un nuevo secretario de Organización.

"¿Qué quiero decir? Que somos conscientes de que la corrupción cero no existe, pero que cuando existe se ataja y se toman medidas, porque si algo hemos demostrado desde el primer momento es que este Gobierno, ante la corrupción, absoluta contundencia", ha añadido la dirigente socialista, indicando que tras la entrada en prisión de Santos Cerdán ahora "es el momento de la justicia".

"NO HAY NINGÚN INDICIO" DE FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PSOE

Alegría, además, ha descartado la posibilidad de que el PSOE se haya financiado irregularmente, afirmando que "no hay ningún indicio" de ello después de que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' señalara la posibilidad de que hubiera "más personas, físicas o jurídicas" que se hubieran lucrado de las presuntas adjudicaciones de la trama.

Según la tesis de la portavoz del Ejecutivo, desde el año 2010 el PSOE realiza auditorías externas de las cuentas del partido que se suman a las que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas. Desde entonces "esas cuentas no tienen ninguna tacha" y dan "el reflejo fiel" de lo que ingresa la formación. Eso sí, por si las dudas, Sánchez ha ordenado una nueva auditoría externa para tener una "tercera" comprobación.

"Las cuentas del Partido Socialista dan reflejo fiel de las cuentas. El Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha y, por tanto, están certificadas. Y a partir de ahí vamos a hacer una segunda auditoría para conseguir un tercer chequeo. Por tanto, no, no hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección", ha señalado.

Al hilo, ha reivindicado que el PSOE realiza auditorías externas desde 2010, cuando no está obligado a hacerlo por ley, mientras hay "otros partidos políticos" --en referencia al PP-- que han sido sancionados por financiación irregular en casi un millón de euros.

LA INVESTIDURA DEPENDE DE LOS VOTANTES, NO DE CERDÁN

La ministra portavoz también ha sido requerida por la declaración de Cerdán ante el Tribunal Supremo, donde aseguró que había sido "el arquitecto" para la investidura de Sánchez al negociar con Junts. Alegría ha afirmado que para la investidura del jefe del Ejecutivo fueron fundamentales los "doce millones de ciudadanos" que votaron al PSOE y sus socios. "Dijeron 'no' a un gobierno de la derecha y de la ultraderecha", ha recalcado.

Fuentes de La Moncloa restan importancia al papel de Cerdán en la segunda investidura de Sánchez y apuntan a que la palabra del ex secretario de Organización socialista está devaluada. No obstante, destacan que les parece "tramposo" mostrar que la investidura y Gobierno de Sánchez está "carcomido" por el hecho de que Cerdán negociara con Junts, cuyos votos fueron fundamentales para que saliera adelante.