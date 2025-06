Robles lamenta que por "dos o tres corruptos" se siembre la duda sobre todo el Gobierno: "No lo voy a aceptar"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lamentado este lunes que "no puede ser que porque haya dos, tres corruptos" se "siembren dudas" sobre el resto del Gobierno, y ha advertido de que "no va a aceptar" ese extremo.

Así se ha expresado la titular de la cartera de Defensa durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, ante las referencias de PP y UPN a los presuntos casos de corrupción que presuntamente afectan al entorno de Pedro Sánchez y al PSOE.

"Lo que no puede ser es que porque haya dos, tres corruptos el resto de la gente (del Gobierno) se siembren dudas", ha dicho la titular de la cartera de Defensa, que ha garantizado que "no lo acepta y no lo va a aceptar" porque el Ejecutivo de Sánchez y el PSOE son "honestos".

La ministra ha abogado por que "caiga todo el peso de la ley" sobre los presuntos corruptos. "Lo único que espero es que la justicia, en la que creo firmemente, por profesión y por convicción, tome las medidas necesarias para aquellos que hayan vulnerado la ley, y no solamente eso, sino que han faltado a la lealtad necesaria y debida", ha rematado.