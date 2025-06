Montero dejará el Gobierno para liderar "en cuerpo y alma" el PSOE-A "cuando nos aproximemos a las elecciones"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado que renunciará de sus cargos en el Ejecutivo central, donde ejerce como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, "cuando nos aproximemos a la fecha electoral" en Andalucía, para así liderar "en cuerpo y alma" esta federación socialista.

"Lo haré en el momento en que sea oportuno, cuando ya nos aproximemos a la fecha electoral", ha explicado en una entrevista a El Correo de Andalucía, recogida por Europa Press, para señalar que se dedicará "en cuerpo y alma" al PSOE-A "cuando toque".

Una responsabilidad que le "hace particular ilusión". "Tengo ganas porque ser presidente o presidenta de tu tierra, de Andalucía, a la que yo le he dedicado tantos años de mi vida profesional, pues me parece todo un reto que me entusiasma", ha señalado la socialista.

La líder del PSOE-A ha asegurado que seguirá al frente de esta federación aunque las encuestas mantengan la distancia que hoy le dan con respecto al PP. "Vengo a ganar la Junta de Andalucía y estoy confiada en que voy a ganar", ha trasladado.

Preguntada por el impacto en el PSOE-A del caso 'Koldo', que implicaría presuntamente a ex destacados dirigentes socialistas como el que fuera secretario de Organización, Santos Cerdán, y su antecesor en el cargo y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha apostillado que a la militancia "le duelen más los casos de corrupción que protagoniza su partido que a la del Partido Popular".

También ha aprovechado para dirigir el foco a las investigaciones judiciales acerca de los contratos de emergencia concedidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). "¿Por qué nadie le pide explicaciones al señor Moreno Bonilla sobre sus casos de corrupción? A mí me parecen que requiere que dé algún tipo de explicación sobre qué ha ocurrido con 1.500 millones de contratación. Es una cifra que da vértigo", ha expresado.

CONFÍA EN LA AMNISTÍA A PUIGDEMONT

Ya en clave nacional, en referencia a la reciente validación de la Ley de Amnistía por el Tribunal Constitucional y si confía en su aplicación por parte de los jueces y el Tribunal Supremo, ha defendido que "no se pueden poner en cuestión determinadas sentencias porque te gusten más o menos y, por tanto, poner en cuestión la legitimidad de los órganos que las dictan".

"Son sentencias imperativas y eso significa que no están ahí para que la gente opine, están para que se cumplan", ha manifestado Montero, para quien la norma "es una magnífica noticia para España". "Hay un antes y un después con la llegada de Pedro Sánchez en la situación en Cataluña. Hoy no se parece en nada a lo que vivíamos hace siete años cuando llegamos y eso es fruto de un trabajo que ha sido muy criticado pero muy eficaz", ha sostenido.

Sobre este asunto, la dirigente del PSOE ha confiado en que la amnistía tenga "pleno efecto" sobre Carles Puigdemont, ex president de la Generalitat de Catalunya fugado de la justicia, y ha esperado que "venga pronto" a esta comunidad "porque eso dará por cerrada definitivamente esta página que nunca jamás se tendría que haber producido".

Por otro lado, ha expresado su confianza también en que el Tribunal Supremo rechace la petición del juez instructor de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno de investigar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y ha manifestado que "fue una sorpresa que apareciera ese auto y confío plenamente en que el Supremo tenga a bien estudiar lo que el señor Peinado puso en él".