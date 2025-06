IU no puede estar satisfecho con la cumbre de la OTAN porque su objetivo es salir de esta "organización criminal"

La secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, ha afirmado que su formación no puede estar plenamente satisfecha del resultado de la cumbre de la OTAN de la semana pasada, dado que su objetivo es que España abandone la alianza que tilda de "organización criminal".

En rueda de prensa telemática ha destacado que "desde luego es mejor" no llegar al 5% del PIB para el presupuesto en defensa, aspecto al que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se negó, que alcanzar ese umbral, ero no pueden estar satisfechos de que España continúe en el marco de la Alianza Atlántica que, a su juicio, no permite generar una política exterior soberana ni construir políticas de paz.

"No podemos hablar de satisfacción, ha insistido Sempere quien, durante su comparecencia, ha criticado que esta cumbre de la OTAN ha demostrado que es una "organización criminal está sometida a los intereses" del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, que "actúa como mafioso" con su amenaza a España de consecuencias comerciales si no llega al objetivo del 5% en gasto militar.

Frente a ello, IU continúa defendiendo la salida de la OTAN que, bajo su criterio es fuente de conflictos, en línea con su posición de rechazo al "rearme". Aparte, Sempere también ha solicitado la retirada de Estados Unidos de las bases de Morón y Roto.

LA HUELGA DE JUECES ES UN ATAQUE AL "ESTADO DE DERECHO"

Por otro lado, ha reprochado que la huelga prevista por asociaciones de fiscales y jueces, salvo las progresistas, que arranca este martes tiene motivaciones políticas y se ha convocado para "coaccionar al poder legislativo".

"No se pretende buscar soluciones al funcionamiento de este servicio público (...) Lo que se busca es atacar al Estado de derecho, es atacar la separación de poderes y buscar que el legislativo dicte las leyes a su medida", ha denunciado la dirigente de IU.

Por otro lado, ha destacado que IU defenderá que el Gobierno aplique el indulto a los sindicalistas condenados conocidos como los 'Seis de la Suiza, dado que los "piquetes" y las "protestas" no pueden ser delitos frente a una sentencia que equipara la acción sindical con "coacciones".

De esta forma, ha solicitado al Ejecutivo esta medida de gracia en contraposición a un fallo que sienta un "peligrosísimo precedente de cara a la criminalización de la protesta social y laboral".