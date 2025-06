Ecologistas recurre la exclusión de pruebas "fundamentales" sobre la descontaminación de Palomares (Almería)

La organización Ecologistas en Acción ha recurrido ante la Audiencia Nacional la inadmisión de una series de pruebas que considera "fundamentales" en el procedimiento que se tramita para determinar si el Gobierno debe proceder o no a la descontaminación radiológica de la pedanía de Palomares (Almería) a partir de la demanda presentada por la propia asociación.

En su recurso elevado ante la Sala de lo Contencioso-administrativo frente al auto de admisión de pruebas del pasado 25 de junio, la entidad reclama que se llamen a una serie de testigos y peritos así como que se tenga en cuenta toda la documental solicitada ya que, de lo contrario, considera que se estaría limitando su derecho a una tutela judicial efectiva.

Según recoge el escrito, consultado por Europa Press, la AN no se pronuncia sobre la petición de prueba documental efectuada por la asociación conservacionista, que reclamó una "copia completa" del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el 5 de mayo de 2010 así como su desarrollo posterior hasta su completa finalización.

El objetivo de esta prueba es "acreditar que el citado plan está totalmente desarrollado" y "cumple con los criterios radiológicos establecidos en el artículo 15 del Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes y demás normativa", han apuntado.

Ecologistas especifica que si bien la AN admite la documentación que obra en el expediente administrativo remitido para estudiar el caso, en el mismo solo consta una "versión preliminar" del plan de rehabilitación "pero no su desarrollo posterior hasta su completa finalización". "El no mencionar en el auto la citada prueba, causa indefensión a esta parte", apuntan antes de recordar que dichos archivos ya "no están clasificados".

De otro lado, y frente a la negativa de la Sala de hacer comparecer a los peritos que redactaron tanto el Plan de Rehabilitación de Palomares como un informe sobre la limpieza de la zona emitido por la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, Ecologistas insiste en sus comparecencias al considerar que pueden aclarar determinados extremos de unos documentos que datan de 2010 y 2018, respectivamente.

Con ello, estiman que la declaración del ex jefe del programa de recuperación radiológica y ambiental del Departamento de Medio Ambiente del Ciemat y a su vez autor del plan puede despejar la "controversia existente" sobre el citado plan y su desarrollo posterior frente a las dudas planteadas por la Abogacía del Estado, que se opuso a la demanda así como a los postulados de los ecologistas.

"La Abogacía del Estado sostiene que el criterio radiológico que se aplica en Palomares es el de 0,1 mSv/año --milisieverts por año-- y esta parte sostiene que es de 1 mSv/año", expone la asociación, que también incide en que el ex responsable conoce si el desarrollo posterior al plan está finalizado o no al tiempo que puede ofrecer explicaciones sobre su vigencia y evolución posterior.

En cuanto al testimonio como perito de la presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección del CSN (Astecsn) como autora del segundo informe, que sirvió de respuesta parlamentaria, Ecologistas cree "fundamental" que ratifique algunos extremos, como que sería "urgente embidonar los residuos radiactivos y almacenarlos en un almacén temporal."

El informe de la también presidenta del Colegio Oficial de Geólogos data de diciembre de 2018, de forma que sobre el mismo "han surgido variaciones, como por ejemplo la posibilidad de que los residuos radiactivos sean aceptados por Estados Unidos, principal escollo para limpiar Palomares", han añadido.

TESTIGOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN

En cuanto a los testimonios del exalcalde de Cuevas del Almanzora y senador del PP, Jesús Caicedo, y del científico del Ciemat y consejero del CSN, Francisco Castejón, cuya comparecencia fue rechazada por la Audiencia Nacional al asegurar que el proceso se suscribe a una cuestión "esencialmente jurídica", Ecologistas insiste en que sean citados para dar cuenta desde sus respectivas perspectivas los efectos que la contaminación en la zona.

Según Ecologistas, Castejón es "testigo de todo lo ocurrido en Palomares" y puede determinar "las consecuencias que va a tener la transformación del plutonio en americio y del motivo por el que no se da la orden de limpiar Palomares", toda vez que, según recalcan, desde la Abogacía del Estado plantea la posibilidad de que "sea preferible abandonar los residuos radiactivos tal como permanecen en la actualidad a proceder a su almacenamiento", según han indicado.

La entidad afirma que el experto es "testigo directo de los efectos de la radiactividad actual sobre los habitantes de Palomares" así como "de los criterios radiológicos que en la actualidad se están aplicando" en la zona, de modo que podría determinar si, como creen los ecologistas, los residentes estarían recibiendo una radiación equivalente a "199 radiografías de tórax al año".

En cuanto al exalcalde cuevano, en cuyo término municipal se integra Palomares, la asociación valora su testimonio en cuanto a que es quien puede dar cuenta "del daño que se está causando a la población y al desarrollo agrícola y turístico de la zona" así como de "la necesidad de limpiar la radiactividad"."

"Caicedo ha realizado y realiza numerosas gestiones ante los distintos gobiernos y las autoridades de Estados Unidos, por lo que conoce los impedimentos legales esgrimidos por las partes afectadas para no retirar los residuos radiactivos", han destacado.