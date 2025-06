Compromís denuncia el gasto de 12.000 euros de un conseller valenciano en 84 comidas y cenas con dinero público

Compromís ha denunciado este lunes públicamente que el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha gastado con dinero público un total de 11.968 euros en 84 comidas y cenas en "restaurantes de postín y marisquerías", supuestamente en el marco de "reuniones de trabajo", aunque asegura que no se especifica ni el motivo ni los acompañantes en los tiques aportados a la coalición valencianista, que ha colgado la documentación en la web 'roviraleaks.compromis.net'

"No estamos hablando de reuniones de trabajo. Estamos hablando de un conseller caradura que utiliza la Generalitat como su cajero automático para irse de gira gastronómica", ha manifestado el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en rueda de prensa junto a sus portavoces de Educación y Cultura, Gerard Fullana y Verònica Ruiz.

La coalición ha puesto a disposición de la ciudadanía el portal 'roviraleaks.compromis.net', donde se pueden consultar todos los tiques de "restaurantes y marisquerías que el conseller Rovira ha hecho pagar con dinero público".

Según ha expuesto Baldoví, se trata de comidas y cenas que "Rovira quiere hacer pasar por reuniones de trabajo, pero no figuran en la agenda y no se indica ni el tema tratado ni la identidad de los asistentes". Además, ha criticado que no están publicadas en el Portal de Transparencia, "incumpliendo la ley", ya que Compromís las ha conseguido mediante peticiones parlamentarias de documentación.

En total, la coalición ha contabilizado cerca de 12.000 euros gastados en bares y restaurantes, con algunos tiques que suman 718 euros en una comida el pasado 10 de septiembre con 20 asistentes. El síndic ha afeado que casi la mitad de estas comidas (38) fueron cenas, algo que no ve necesario pagar con dinero público, y que algunas de ellas fueran en domingo y otras "terminaron a la una y media de la madrugada".

Todo ello cuando ha recalcado que el conseller Rovira cobra 85.000 euros anuales, de los que 10.000 son un plus por residencia "que ya está pensado para compensar sus gastos por vivir en València". "No es una anécdota, es una forma de entender el servicio público --ha denunciado--. Este gobierno de la vergüenza se cree por encima de las leyes y que la ciudadanía está para servirles a ellos".

Ante estos gastos, Baldoví ha exigido a Rovira que devuelva voluntariamente esos importes o, de lo contrario, Compromís estudiará si "ir a los tribunales porque es un caso flagrante de malversación del dinero público".

FACTURAS "OCULTADAS" DE MAZÓN

Baldoví ha asegurado que estos 12.000 euros se suman "a los más de 36.000 euros que el 'president' Carlos Mazón ha gastado en restaurantes con dinero público", con facturas que "ha ocultado a Compromís" al haberlas solicitado en Les Corts sin éxito. "Están intentando borrar el cuerpo del delito", ha ilustrado.

El síndic ha reprochado a Mazón estos gastos mientras las farmacias valencianas sufren impagos de la Generalitat y mientras la semana pasada anunció recortes en los servicios públicos con la excusa de la no llegada del FLA" (Fondo de Liquidez Autonómica).

En la misma línea, los portavoces de Educación y Cultura de Compromís han insistido en que "Rovira nunca está donde debe" y en que "es el peor conseller de Educación y Cultura de la historia en el peor momento". Han criticado así que el día de la dana "estaba tranquilamente en su casa al mediodía, lo que demuestra su dejadez y la falta de interés por organizar dispositivos especiales de seguridad y protección, tanto para las comunidades educativas afectadas como para el sector cultural".

"Mientras Rovira seguía con sus rutinas gastronómicas, gastando el dinero de la gente en restaurantes, las comunidades educativas afectadas por la dana estuvieron semanas sacando barro de escuelas e institutos, sin ninguna visita del conseller, que además atacaba a los equipos directivos diciendo que no abrían los domingos para limpiar los centros", ha expuesto Fullana.

CENA AL DÍA SIGUIENTE DEL ACCIDENTE EN MASSANASSA

El diputado ha indicado que el día del accidente en el que murió un operario en un centro educativo afectado por la dana en Massanassa, Rovira dijo que no iba al lugar de los hechos porque "tenía que estar con su familia". "Justo al día siguiente se gastó 99 euros de los contribuyentes en una cena en València y esa misma semana 240 euros en una comida en un restaurante de lujo", ha apuntado, y se ha vuelto a quejar de la falta de refuerzo en los centros afectados.

En cuanto al área de Cultura, Ruiz ha acusado al conseller de "pasar olímpicamente de asistir a importantes citas del mundo de la cultura como la gala de los Actores y Actrices Valencianos (AAPV) o los Premios Lola Gaos del Audiovisual".

"Mientras los artistas se quejan públicamente de la precariedad a la que les tiene sometidos la Conselleria y de no tener ninguna interlocución con Rovira, ni antes ni después de la dana, este señor se va de comilonas. Está bien que haga tours gastronómicos, lo que no está bien es que los pague con el dinero de los contribuyentes", ha abundado.