Neniques Roldán, nueva coordinadora autonómica de Podemos en Navarra, llama a "reconstruir" el partido

Neniques Roldán, elegida nueva coordinadora autonómica de Podemos en Navarra tras finalizar el proceso de primarias de la Cuarta Asamblea Autonómica de la formación, ha llamado a "reconstruir" el partido que "se había quedado sin voz" en los últimos años. Una tarea que quiere "empezar ya" y convocará al nuevo Consejo Ciudadano tras las fiestas de San Fermín. Sustituye a Begoña Alfaro que no presentó candidatura a revalidar el cargo.

Roldán, que encabezaba la candidatura Orgullosamente Podemos, ha conseguido 186 votos, mientras que Txuma Huarte, de la candidatura Adelante Podemos, ha recibido 155. También se han registrado 26 votos en blanco.

En declaraciones a Europa Press, Neniques Roldán ha agradecido a las dos candidaturas que se han presentado su trabajo en esta campaña y ha destacado que en su equipo están "muy contentos, felices y con ganas de trabajar

Ha afirmado que la "baja participación" registrada en las primarias "evidencia que el partido se estaba apagando, que desde la actual dirección no se estaba haciendo lo que se tenía que hacer para no tener esa sangría de participación y militancia". No obstante, ha afirmado que "sabemos que hay mucha gente que está ahí deseando y esperando que vaya alguien a movilizarles; y esa es la tarea que tenemos de reconstrucción muy importante que la vamos a empezar ya".

Así, ha avanzado que tras las fiestas de San Fermín convocará el Consejo Ciudadano de Navarra, formado pos 10 personas de su candidatura y otras 6 de la candidatura encabezada por Txuma Huarte. Ha confiado en que "todos podemos trabajar en conjunto con la misma idea de reconstruir el partido". "Tenemos mucha ilusión por todo el trabajo que tenemos por delante para hacer este partido fuerte otra vez", ha expresado.

Roldán ha destacado que "la gente se ha pronunciado y quiere una organización horizontal y dedicada al partido, que le dé voz y que tenga posicionamiento sobre las cosas que nos están atravesando".

Entre las primeras tareas de su nueva dirección, ha explicado que hay que "ver cómo está internamente el partido en temas administrativos, económicos, financieros, estructurales" así como "ver qué círculos están activos verdaderamente", visitarlos para "recoger sus demandas" y "empezar ya a tantear donde antes había círculos qué ha pasado y si hay algún plan de reconstrucción".

También ha abogado por "ilusionar" a la gente joven y darles "esperanza de que este partido les representa". Esto pasa, ha dicho, por hacerles ver que "Podemos tiene voz". En su opinión, el partido "se había quedado sin voz estos años, no aparecía con un posicionamiento claro y evidente". Al respecto, ha destacado, que la web de Podemos en Navarra llevaba "desaparecida" desde abril de 2023 y sus redes sociales "están bastante copadas por otros pronunciamientos y creemos que la militancia quiere una referencia de su partido, sino iría a militar en otro partido".

Preguntada sobre si Begoña Alfaro, anterior coordinadora autonómica del partido y vicepresidenta tercera en el Gobierno de Navarra, debería abandonar el Ejecutivo foral, ha indicado que es una decisión que debe tomar la asamblea del partido. "Tendríamos que convocar la asamblea -aunque la asamblea ya ha hablado" y trasladar este pronunciamiento a la coalición Contigo-Zurekin. "Iremos hablando y veremos cómo afrontamos esto", ha añadido.

"Cuando vayamos avanzando sobre cómo está el tema que atraviesa el Partido Socialista de Navarra", en referencia al informe de la UCO que vincula al exsecretario de Organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán, en un supuesto cobro de comisiones, "veremos en qué situación está".

En cualquier caso, ha resaltado que "en nuestros documentos, que son los que han ganado, que son los que ha votado la asamblea, dicen que no formaríamos parte de un Gobierno donde estuviéramos en franca minoría; situación en la que nos encontramos ahora con otros añadidos que se dan ahora".

CONSEJO CIUDADANO Y COMISIÓN DE GARANTÍAS

La Cuarta Asamblea Autonómica también ha elegido el nuevo Consejo Ciudadano Autonómico, que estará compuesto por Jose Antonio Garcia Arana, Raquel Blanco Bartolomé, Gracia Moreno Sola, David Fuentes Pérez, Yago Iglesias Vidaurre, Fátima Andreo Vázquez, María Graciela López Camarán, Sonia Evangelina Gimenez Benedetich, Virginia Alonso Aparicio, Begoña Sesma Vea, Xabier Castro Gonzalez, Luis Mª Antoñanzas Mateo, Luis Angel Arlaban Marin, Sadio Diallo Sow, y Justo Calvo Santos.

Asimismo, también ha quedado conformada la Comisión de Garantías Democráticas, que estará integrada por Alizia Izal Elorz, Miguel María Cervantes Montero, Jose Mª Burgaleta Encina, Sagrario Marco Elorz, Gema Castro Larrea y Jesus Etxaniz Eslava.