El Parlamento de Navarra inaugura una placa en memoria de los asesinados por el terrorismo de ETA

El Parlamento de Navarra ha acogido este sábado el acto de inauguración de la placa en memoria a los asesinados por la banda terrorista ETA en Navarra y a los navarros asesinados en otras localidades. La placa consiste en un listado de 60 hombres y mujeres que se sitúa en la parte superior del Atrio de la Cámara foral, a la izquierda de 'La tercera puerta', la escultura de Javier Muro (2014) que homenajea a las víctimas del terrorismo en la Comunidad Foral.

Un reconocimiento que se produce con nueve años de retraso, en virtud de una moción aprobada en 2016, y en el que el presidente de la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite), José Ignacio Toca, ha acusado a los gobiernos central y navarro de "traicionar las líneas rojas prometidas" y ha explicado que varios familiares de las víctimas recogidas en esta placa no han querido asistir por "el trato recibido por parte de las instituciones" y por "no querer compartir según qué compañías".

En el acto, que ha contado con las intervenciones de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el presidente de Anvite, José Ignacio Toca; y el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, ha contado con la presencia de consejeros del Ejecutivo navarro así como representantes de todos los grupos parlamentarios -UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN, Contigo-Zurekin y Vox-. También ha estado presentes autoridades como la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría; el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ha abierto el acto el presidente del Parlamento, Unai Hualde, quien ha destacado que "la casa de los navarros siempre será la casa de quienes han sufrido la violencia y el terrorismo" a la vez que ha pedido perdón por "la tardanza en el cumplimiento de una resolución que data de hace nueve años". Ha admitido que las instituciones "no hemos estado a la altura con las víctimas" si bien ha puesto en valor los pasos dados en las últimas legislaturas "para acercarnos, pedir perdón y restaurar la convivencia, pero no podemos cambiar el pasado ni borrar sus consecuencias".

Unai Hualde ha destacado el compromiso del Parlamento con la memoria y el homenaje a todas las víctimas del terrorismo y ha advertido de la persistencia de ámbitos en los que "todavía perviven manifestaciones no admisibles que revictimizan de manera gratuita e intolerable. Como sociedad y como instituciones representativas, tenemos que contar y recordar lo que vivimos para, con estructuras administrativas y programas educativos apropiados, garantizar su no repetición. Lo que vivimos no fue ninguna guerra. Aquella violencia, fuera de alta o baja intensidad, nunca debió suceder"..

"LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y NAVARRA HAN TRAICIONADO SUS LÍNEAS ROJAS"

Tras el descubrimiento de la placa, ha tomado la palabra José Ignacio Toca, presidente de ANVITE, quien ha reconocido que es un día "muy especial" pero a la vez "raro y complicado" al producirse con nueve años de retraso y con la ausencia de familiares de víctimas que no han querido asistir al acto. Al respecto, ha criticado que hayan tenido que ser las propias víctimas las que hayan reclamado este homenaje, lo que "debería ser motivo de reflexión".

Toca ha resaltado que el "nexo común" de las 60 víctimas recogidas en la placa de homenaje es que fueron asesinadas por una banda terrorista "con una innegable significación política". Por el contrario, ha defendido que la reparación de las víctimas "debería estar despojada de cualquier tipo de carga política" sino que debería "formar un espíritu transversal integrado en el ideario de cualquier opción política decente". "Solo hace falta saber de qué lado se quiere estar: del lado del que justifica matar a un hombre para defender una idea, o del lado del que considera que ninguna idea justifica matar a un hombre", ha remarcado.

Ha lamentado que dirigentes que "apoyaron" y "justificaron" a ETA "siguen hoy en día como representantes públicos, sin un ápice de arrepentimiento y con todo el famoso recorrido ético por realizar". Se ha referido a las grabaciones conocidas en las últimas semanas en las que "se van reafirmando nuestras viejas sospechas de pactos oscuros con los terroristas y sus representantes" y ha censurado "el proceso de normalización por conveniencia de una formación política" que "tiene por delante" un "recorrido ético".

Ha advertido que "estamos inmersos en un proceso de invisibilización de la barbarie terrorista y de sus efectos", fomentando una "sociedad adormecida, esperando que se pase página del brutal fenómeno del terrorismo de ETA en España sin mayores consecuencias". "No puede ser que se construya el futuro sin memoria, que los asesinos y quienes les apoyan estén en las instituciones por conveniencias políticas y las víctimas seamos molestas solo por decir y representar las verdades", ha reprochado.

"Las líneas rojas que cada partido se traza o son infranqueables o simplemente definen el cambio de sus principios por simple conveniencia. Y en el caso que nos ocupa, las actuaciones del Gobierno de España y Navarra han supuesto una traición a esos principios y a esas líneas rojas prometidas", ha denunciado. La "normalización de EH Bildu y de su entorno más radical, sin una exigencia real de deslegitimación de la violencia por conveniencias coyunturales, es un desastre que nosotros sufrimos en primera personas y que el tiempo se encargará de juzgar", ha subrayado.

CHIVITE: "NO DEBEMOS OLVIDAR EL INMENSO DOLOR PRODUCIDO"

El cierre del acto ha correspondido a la presidenta María Chivite, quien ha señalado que "el terrorismo es una expresión del fanatismo que utiliza la violencia con la vana ilusión de alcanzar sus objetivos mediante la cosificación de las personas. Esta pretendida privación de humanidad provoca un inmenso dolor, no solo en las víctimas y sus familiares, también un sufrimiento compartido por toda la sociedad, ante el que no cabe sino la seguridad y el reconocimiento de quienes sufren".

Catorce años después del cese de la violencia de ETA y siete desde el anuncio de su disolución, Chivite ha indicado que "estamos inmersos en un nuevo proceso de reestructuración social que debe pilotar sobre un nuevo modelo de convivencia basado en el respeto mutuo y en la memoria colectiva. Una memoria que recuerde lo acontecido como garantía de no repetición". "No debemos olvidar el inmenso dolor producido y tenemos la obligación ética de trabajar por el derecho de las víctimas a ser reparadas individual y socialmente bajo los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad", ha manifestado.

Ha puesto en valor que la placa inaugurada se encuentra ubicada en "la sede de la soberanía que representa al conjunto del pueblo navarro", como un "testimonio y homenaje a quienes más sufrieron el terror para que nadie en el futuro tenga tentación de caer en esa inmensa equivocación". En esta línea, ha defendido que "si queremos que la memoria sea un andamio sobre el que construir la democracia, no valen solo gestos" sino que hay que trabajar por una "memoria viva", poniendo como ejemplo el programa 'Escuelas con memoria', que traslada "el testimonio directo" de las víctimas al alumnado.

De la misma manera, ha recordado que el Gobierno de Navarra trabaja en un nuevo proyecto de Ley Foral de Víctimas del Terrorismo en sustitución de la de 2010 con el objetivo de "construir un sistema integral de reparación de los daños causados por las actividades terroristas, con el fin de que las víctimas y sus familias se sientan protegidas por la Administración, tanto a nivel económico como asistencial".

Finalmente, Chivite ha incidido en que "hoy todavía es absolutamente necesario que quienes ejercieron la violencia o le dieron cobertura social y política se unan a la inmensa mayoría social que todavía les interpela para que hagan pública una reflexión ética integral".