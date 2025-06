Maíllo (IU) defiende que las confluencias para las andaluzas "se decidan en Andalucía" y que quien no esté lo explique

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha defendido este viernes que "los procesos de confluencia" entre formaciones de izquierda de cara a las próximas elecciones autonómicas andaluzas --previstas para dentro de un año, en junio de 2026-- "se decidan en Andalucía", así como ha emplazado a que quien no quiera sumarse a ese proceso, lo explique.

Son ideas que el dirigente de IU ha trasladado en una atención a medios en Sevilla antes de participar en una jornada sobre memoria democrática organizada por el grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre las negociaciones para reeditar una confluencia como la que concurrió a las pasadas elecciones autonómicas de junio de 2022, en las que Izquierda Unida se integró en la marca 'Por Andalucía' junto a otras formaciones como Podemos y Más País Andalucía.

Al respecto, ha señalado que "Izquierda Unida Andalucía gestiona, decide y toma posición en torno a Andalucía", y no a través de decisiones que vienen desde Madrid, y ha defendido que "es muy importante que en Andalucía los procesos de confluencia se decidan en Andalucía".

Maíllo ha agregado que "la construcción de poder andaluz también tiene que ver con el camino con el que se desarrollan los proyectos políticos del que forme parte la izquierda alternativa", y al respecto ha destacado que "una formación seria, como Izquierda Unida de Andalucía, ha marcado un calendario que lleva ya diez meses esperando", con la "expectativa" de que las próximas elecciones sean dentro de un año, y con "respeto a la inteligencia y a los procesos políticos".

El dirigente de IU ha abogado también por "empezar un proceso político en septiembre que incorpore a mucha gente que no está en organizaciones políticas", porque, en su opinión, "esa es clave para el éxito de la propuesta política, que se haga una síntesis programática en torno a qué ofrecemos de modelo para Andalucía y las prioridades políticas de un Gobierno al que aspiramos y del que queremos formar parte, alternativo al Partido Popular", así como que se lleve a cabo "un procedimiento de elección democrática de su referente y de los candidatos a través de primarias".

"Los que no estén" en dicho proceso, "tendrán que explicarlo ellos, no nosotros", que, según ha añadido Maíllo, "lo que queremos es avanzar para sentir que estamos ante un proceso político en el que no sólo se respeta la inteligencia de la gente, sino que se trata de reconectar con sectores que están esperando construir una esperanza" que en Andalucía puede ser "clave para dar un vuelco a la expectativa que tiene el PP de continuar en el Gobierno" de la Junta.

"CINISMO" DEL PP-A CON LA PNL SOBRE SANIDAD

Por otro lado, Antonio Maíllo también se ha pronunciado a preguntas de los periodistas sobre la decisión del PP-A de apoyar con sus votos la proposición no de ley (PNL) defendida este pasado jueves en el Pleno del Parlamento por los grupos del PSOE-A, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía al hilo del "deterioro" de la sanidad pública andaluza.

Al respecto, el dirigente de IU ha llamado la atención acerca de que "el responsable del deterioro de la sanidad pública en Andalucía, de una manera consciente", y que tiene que "explicar el fraccionamiento de contratos que se produjeron en el SAS --Servicio Andaluz de Salud-- aprovechando la pandemia" de Covid-19, en referencia al PP-A, apruebe dicha PNL, y ha considerado que "se ha pasado a un estadio del cinismo político cuando intentan convertir en una victoria política lo que iba a ser una derrota real".

En ese punto, ha abogado por "advertir a la sociedad andaluza" de que "hay un plan consciente de deterioro de la sanidad pública que lo padecemos todos, y que ese es el verdadero talón de Aquiles de Moreno Bonilla y del Partido Popular, sobre el que hay que construir una propuesta en la que, solamente por revertir la situación en la sanidad pública andaluza, valdría la pena el cambio de gobierno y la construcción de un proyecto político" como el que representa Por Andalucía, del que forma parte IU, según ha recordado.