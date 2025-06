Rueda cree que el fallo del TC sobre la amnistía al 'procés' es la "antesala de desigualdades" entre autonomías

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que avala -- con los seis votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro en contra de la minoría conservadora -- la amnistía al 'procés' será la "antesala de desigualdades" entre las comunidades autónomas.

En concreto, el Constitucional avala la ley de amnistía destinada a borrar los delitos cometidos en el marco del proceso independentista catalán, que alcanzó su clímax con el 1-O, al concluir que la medida de gracia no está prohibida en nuestra Carta Magna y que persigue una finalidad legítima, descartando la "autoamnistía".

"Las sentencias hay que acatarlas gusten o no y esta no me gusta", ha aseverado, a preguntas de los periodistas, el titular del Ejecutivo gallego, quien ha añadido que tampoco le gustó "ayer el presidente del Gobierno anunciando cuál iba a ser una sentencia que no conocíamos".

"No le hace un favor a la Justicia ni al prestigio del Tribunal", ha afirmado para asegurar que el fallo del Constitucional "va a ser la antesala de muchas desigualdades".

"De muchas cosas que exige el independentismo catalán, algunas para el beneficio personal de sus lideres politicos, del señor Puigdemont especialmente, consagra la desigualdad", ha apostillado para afirmar que no garantiza "esa igualdad básica entre los territorios de España".

"Las formas y todo el contexto no le hace favor a la Justicia ni prestigio del Constitucional", ha insistido en sus declaraciones tras la firma de un convenio con el Ayuntamiento de A Coruña para la construcción de un nuevo centro de salud en la ciudad.