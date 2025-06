La alcaldesa de Paiporta renuncia "a la primera línea" de la política "por motivos de salud", 8 meses después de la dana

La alcaldesa de Paiporta (Valencia), la socialista Maribel Albalat, ha anunciado este jueves que deja "temporalmente" la "primera línea" de la política, atendiendo a la recomendación de los equipos médicos para priorizar su recuperación y su salud.

Paiporta es una de las localidades de la 'zona cero' de la dana que el pasado 29 de octubre dejó 228 muertos en la provincia de Valencia y daños multimillonarios. El término municipal fue uno de los más afectados por la riada.

Así lo ha comunicado la propia Albalat en un mensaje dirigido a la ciudadanía, en el que ha agradecido el apoyo recibido durante sus diez años "de trayectoria política al servicio del pueblo", y del que ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

"Han sido diez años al servicio de Paiporta, de mi gente, de mi pueblo. He dado el 200% de mí en cada proyecto y en cada decisión, con el corazón y el alma puestos en trabajar por una Paiporta mejor, más justo, más solidario. Ahora, por prescripción facultativa, toca parar, cuidarme y recuperar fuerzas, porque la salud es el pilar de todo en la vida. Me voy tranquila, porque dejo el testigo en las mejores manos: un equipo fuerte y cohesionado que continuará con el proyecto progresista en el que creo profundamente", ha señalado Albalat.

"Estos últimos diez años he tenido la suerte de estar comprometida con la política local. Diez años intensos, llenos de retos y de momentos que nunca olvidaré. Diez años trabajando por mi pueblo, por mi gente, por todas las personas que formáis parte de él", expresa la primera edil en el mensaje que ha difundido en redes..

Añade que ha trabajado "con toda la ilusión, con entrega, dando el 200% siempre, para que Paiporta avanzara, para que fuera un lugar mejor, más justo, más solidario".

Y reconoce: "En este tiempo he vivido lo peor y lo mejor. Lo mejor, sin duda, haberos conocido, compartir con vosotros y vosotras alegrías, proyectos y sueños. Lo peor, momentos tan duros como han sido la covid y la dana que tanto nos golpearon en Paiporta y que hemos sabido afrontar conjuntamente".

"Hoy, por prescripción médica, tengo que tomar una difícil decisión, pero necesaria. Tengo que parar. Ahora me toca recuperarme y para ello debo dejar la política en primera línea. La salud es un pilar fundamental para todo en la vida y ahora me toca ejercer la responsabilidad política y también la personal. Me voy tranquila porque dejo el testigo en las mejores manos", asevera.

Durante los próximos días, el primer teniente de alcaldía, Vicent Císcar, asumirá las funciones de la Alcaldía de Paiporta hasta que se celebre el Pleno de investidura de la nueva persona que estará al frente del consistorio. La fecha de este Pleno se anunciará en breve a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

"EJEMPLO DE COMPROMISO"

Vicent Císcar, ha querido expresar su "agradecimiento y respeto" hacia la alcaldesa saliente: "Maribel nos ha dado un ejemplo de compromiso, de trabajo incansable y de amor por Paiporta. Todo el equipo de gobierno y yo, personalmente, asumimos esta etapa con la responsabilidad de dar continuidad al proyecto que compartimos y de estar a la altura del reto".

Por su parte, Maribel Albalat ha querido lanzar un mensaje de "gratitud" a la ciudadanía: "Gracias de corazón por vuestro cariño y vuestra confianza. Esto no es un adiós, es un hasta pronto".