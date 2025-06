La UCO entrega al TS el contrato privado en el que consta que Cerdán pagó 6.000 euros por el 45% de Servinabar

Fuentes de la defensa de Cerdán aseguran que "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico"

MADRID 24 (EUROPA PRESS)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo el contrato privado de compraventa en el que consta que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiriría por 6.000 euros unas 1.350 participaciones de Servinabar 2000, una de las principales empresas vinculadas a la presunta trama de amaños de obra pública.

Se trata del documento que los agentes encontraron en el registro del domicilio del empresario ahora investigado Joseba Antxón Alonso Egurrola, administrador único de dicha empresa, que revela que Cerdán era dueño del 45% de Servinabar. Según los investigadores, dicha compañía se hizo con adjudicaciones del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

Aunque la UCO ya había informado al Supremo se había incautado de dicho contrato privado de compraventa, este mismo martes ha presentado un oficio --al que ha tenido acceso Europa Press-- en el que da cuenta del contrato fechado el 1 de junio de 2016, "firmado en sus cuatro páginas" por el propio Cerdán y por Alonso Egurrola, "y estampado en su hoja final con el sello de la sociedad Servinabar".

La Guardia Civil ha aportado esta documentación después de que el magistrado Leopoldo Puente --que investiga al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública-- le pidiera que le entregase copia del contrato "a la mayor brevedad posible". "Atendiendo a dicho requerimiento, se aporta, junto al presente oficio, copia de dicho contrato de participaciones", señalan los agentes.

En el documento consta que Joseba Antxón Alonso Egurrola --titular de de 3.000 participaciones sociales "con valor nominal de un euro"-- "vende y transmite" 1.350 dichas participaciones de la sociedad mercantil Servinabar 2000 SL a "Santos Cerdán, que las compra y adquiere, libre de cargas, por el precio de 6.000 euros, que el vendedor declara recibido, dando la más completa y eficaz carta de pago".

En el contrato, Cerdán y Alonso Egurrola también firman que "ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de Navarra para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación con el presente contrato".

"UN MERO CONTRATO PRIVADO"

La semana pasada, la defensa de Cerdán pidió al magistrado instructor que reclamase a la Policía Judicial que remitiera "de forma urgente" al Supremo la "escritura privada" en cuestión "con el fin de realizar las comprobaciones pertinentes" sobre dicho documento, así como para "poder acudir a la notaría pertinente a cotejarlo" y poder declarar al respecto en su comparecencia como investigado.

Tras conocer el documento incautado, fuentes de la defensa de Cerdán subrayan que no se trata de una escritura sino de "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público" y, por tanto, "no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno".

En este sentido, entienden que "se confirma lo que ya comunicó Servinabar hace unos días a los medios de comunicación: Santos Cerdán nunca formó parte de esta empresa ni ha cobrado nunca cantidad alguna derivada de la actividad de Servinabar".

No obstante, las citadas fuentes emplazan a la declaración señalada para el próximo lunes ante el TS, cuando avanzan que Cerdán "dará las oportunas explicaciones sobre este documento".

EL 'INFORME CERDÁN'

La llegada de Cerdán al procedimiento tuvo lugar a raíz del informe, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, en el que la UCO sitúa a Cerdán como origen de una presunta trama de cobro de comisiones por obra pública.

Según los agentes, su protagonismo varió: menguando primero, para "gestionar pagos" a Ábalos y a Koldo --solo las mordidas que habrían obtenido de Acciona ascenderían a 620.000 euros--; para finalmente volver a ascender.

La Guardia Civil sostiene que la operativa habría comenzado en Navarra, área de influencia de Cerdán y Koldo, quienes tenían "una estrecha relación" a cuenta de la política local; y en el año 2015, desde cuando la UCO observa "una continuidad temporal" en las relaciones de García con Acciona.

El detonante sería "una explotación minera de potasa entre Navarra y Aragón vinculada a la mercantil Geoalcali", que "contrató los servicios de Acciona" en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con "otra pequeña mercantil, Servinabar", una de las empresas registradas el pasado martes en el marco de estas pesquisas. La UCO explica que "el valor añadido" de esta última cobra "sentido" por "la relación existente entre Santos, Koldo y ambas empresas".

La UCO llama la atención sobre "la discrecionalidad con la que se adjudicaban obras en el Ministerio de Transportes" y, en concreto, le "resulta de especial relevancia" que Ábalos ordenara a Koldo que "hablara con Santos antes de decidir nada", cuando "éste no ostentaba cargo alguno dentro del Gobierno".

En esa nueva tesitura, Cerdán habría quedado relegado a "gestionar pagos". La Guardia Civil da detalle en su informe de algunas de estas "contraprestaciones económicas". En concreto, las "dimanantes presuntamente de Acciona, percibidas por Ábalos y Koldo, y gestionadas por Cerdán, ascenderían a 620.000 euros, si bien a criterio de Koldo aún quedarían 450.000 euros pendientes de abono".

En una conversación intervenida, Koldo explicó a Cerdán que Ábalos habría percibido 550.000 euros de dos adjudicaciones de Murcia, quedando por abonarle 450.000. Cerdán se comprometió con García a conseguir ese dinero: "Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo".