El juez de la AN suspende sin fecha la declaración de Pardo de Vera como investigada en el 'caso Koldo'

El juez instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional (AN) ha suspendido sin fecha la declaración como investigada de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, que estaba prevista para el 1 de julio.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el magistrado Ismael Moreno ha dictado este mismo martes, en la que señala que "a la vista de la agenda de señalamientos" del Juzgado Central de Instrucción Número 2 que dirige, fijará una nueva fecha "una vez adecuada la agenda".

Es la segunda vez que acuerda suspender la declaración, puesto que Pardo de Vera estaba inicialmente llamada a declarar a finales de mayo, pero su defensa pidió tiempo para poder estudiar la causa y el instructor accedió a mover la citación al 1 de julio.

Además, se da la circunstancia de que esta nueva suspensión coincide con que la expresidenta de Adif ha cambiado de abogado, pasando a estar representada por el letrado Gonzalo Rodríguez-Mourullo, que ha sustituido a Rosa María Seoane, exjefa de la Abogacía del Estado.

El juez imputó a Pardo de Vera por la contratación "aparentemente irregular" de Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec. Según señaló en un auto, la ex cargo público pudo incurrir en posibles delitos de malversación y tráfico de influencias.

La imputó con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y a instancias del juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que derivó este asunto a la AN al apreciar en Pardo de Vera una "relevante participación" e indicios de delito en la "caprichosa" contratación de Rodríguez, supuestamente, por la influencia de Ábalos y las gestiones de Koldo.

Al imputarla, el juez mencionó dos contratos de trabajo de Rodríguez con Ineco y también con Tragsatec, explicando que se trató de una actividad profesional de naturaleza administrativa en la que la trabajadora quedó adscrita a la presidencia de Adif.

Y recordó que Rodríguez declaró como testigo en el Tribunal Supremo que no prestó actividad profesional o laboral alguna en ninguna de las dos empresas: "Que ni siquiera asistía a su puesto de trabajo, aunque percibía puntualmente los correspondientes salarios durante aproximadamente, uniendo ambos periodos, dos años y medio".

"Se desprende la existencia de indicios bastantes para considerar que Pardo de Vera ha tenido una relevante participación en la contratación aparentemente irregular por las empresas públicas Ineco y Tragsatec de Jésica Rodríguez a instancia de Ábalos y García, sin que la trabajadora durante el periodo en que estuvo contratada desplegara actividad laboral alguna", indicó en el auto, así que la citó a declarar como investigada para el próximo 1 de julio.

El Supremo asumió parte del 'caso Koldo' por la condición de aforado de Ábalos como diputado, dejando en la Audiencia Nacional --donde comenzaron las pesquisas-- gran parte del caso, como el bloque referido a la contratación de Rodríguez en Ineco y Tragsatec.

No obstante, luego el Supremo envió al juez de la Audiencia Nacional los "indicios consistentes" que apreció contra la expresidenta de Adif por las "indebidas adjudicaciones" de obras públicas. El instructor de la AN aún no ha decidido si imputarla también por estos hechos.