Chus Mateo: "Nos vimos muchas veces contra las cuerdas y supimos levantarnos"

Madrid, 19 jun (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, expresó este jueves que el hecho de que sus jugadores se hayan visto "contra las cuerdas en muchas ocasiones" esta temporada y hayan sabido levantarse le da cierta confianza de cara a la serie final de la Liga Endesa que disputarán a partir de este viernes ante el Valencia Basket.

"No ha sido una temporada fácil y nuestro grupo ha sido capaz de levantarse en muchas ocasiones tras caer a la lona y verse contra las cuerdas. Han sido capaces de sobrevivir y eso me da seguridad. Me siento seguro con lo que tengo a mí lado y llegaremos con una mentalidad competitiva", afirmó el técnico madrileño durante la presentación del playoff final, celebrada este jueves en el Centro Cultural Cada de Vacas, en el Retiro de Madrid.

Pese a que el club merengue tiene más experiencia en finales de la ACB y más títulos - 15 frente a uno de su rival -, Mateo no se da por ganador.

"Será un duelo duro, largo y lleno de emociones para los aficionados. Los dos equipos hemos llegado aquí por nuestro nivel extraordinario y la buena forma. Si hay equipo que ha mostrado un estilo muy marcado es el Valencia. Sabemos perfectamente de lo que son capaces y no es la primera vez que juegan una final", señaló.

Asimismo, el entrenador blanco añadió: "El hecho de que tengan tan claro como juegan, con un baloncesto amistoso como el que juegan hace que sean un equipo muy peligroso. Vemos aquí a un equipo que se sale del patrón y que es capaz de sorprender, con capacidad de llevar el partido. Tiene a jugadores con muchísima calidad".

Tras caer en cuartos de final de la Euroliga y en la final de la Copa del Rey frente al Unicaja, el Real Madrid ve esta final como una oportunidad única de alzarse con un título esta campaña, aunque para Mateo eso no sea lo más importante si las cosas se hacen bien.

"Los títulos son algo que siempre se espera, y más en un club como el Real Madrid. Pero lo más importante es hacer las cosas bien hechas. Hay temporadas en las que ganas tres títulos y otras en las que no ganas nada y no pasa nada. Si tu lo has dado todo no puedes pedir más, ganes o no. Vamos a intentar hacerlo como siempre desde el primer minuto", remató.

Por su parte, el alero croata Mario Hezonja, clave esta campaña en la cancha con un 14,2 créditos de valoración media, señaló que el Valencia Basket es un equipo "muy fuerte" y al que le encanta ver jugar.

"Juegan este baloncesto moderno que me encanta y los respetamos absolutamente a todos", dijo.

Sobre el calendario, algo sobrecargado para los madrileños, que acuden con tres días de descanso frente a los seis del equipo 'taronja', Hezonja afirmó: "Para mi individualmente los descansos me dan absolutamente igual. Lo único que me molesta es que debido a ello no hayamos visto el mejor baloncesto este año". EFE