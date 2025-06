AMP- El PP avisa que la "sumisión perruna" del PSOE a Sánchez es un "suicidio" y deben elegir: "Refundación o extinción"

La portavoz adjunta del PP en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha avisado este miércoles a los diputados del PSOE de que su "sumisión perruna" al "caudillo desbocado" en el que cree que se ha convertido presidente Pedro Sánchez es un "suicido colectivo" y les ha emplazado a elegir entre "refundación o extinción".

Así lo ha dicho en la bronca sesión de control que ha acogido la Cámara Baja, durante su turno para interrogar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al que ha llamado "maquillador de Sánchez", "ministro de injusticia" y "responsable in vigilando de diez años de latrocinio, de Jésicas y mordidas", en referencia a la trama por la que se investiga a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

Tras acusar al propio Sánchez de "robar las primarias" de 2014 a sus propios compañeros, Álvarez de Toledo ha recriminado a Bolaños que pidan "tolerancia cero" con la corrupción "después de tolerarlo todo" y de haber "prometido regeneración" para acabar trayendo "corrupción".

"CAUDILLO DESBOCADO"

"Un consejo para su bancada: No se resignen a un triste destino sectario. Esa sumisión perruna a un caudillo desbocado, ese aplauso del día de hoy fanático como el que le dijeron a Ábalos es un suicidio colectivo. El señor Bolaños lleva meses anunciando que todo quedará en nada, pero lo que no les dijo es que se refería a su propio partido. En efecto, todo el PSOE quedará en nada. Elijan refundación o extinción", ha rematado la dirigente 'popular'.

Bolaños, que antes de esta recomendación de Álvarez de Toledo a los socialistas la había llamado "ultraderechista", ha contestado con otro consejo, en su caso para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha animado a incluir a la diputada en la nueva dirección del partido que elegirá en su próximo congreso nacional por ser "idónea" para un cargo.

Lo ha dicho después de acusarla de atacar a la UCO y a los jueces cuando investigaban a exdirigentes del PP como Rodrigo Rato. "Usted es pura farsa, porque los defiende cuando usted cree que atacan a la izquierda, y sin embargo cuando están investigando a gente del PP condenada por corrupción usted los ataca", ha

También ha debatido con Bolaños el portavoz del PP, Miguel Tellado, quien ha arrancado recordando el caso de los ERE y destacando que 'The Times' llama a Sánchez "mister Teflón". "Están podridos de corrupción, lo sabe todo el mundo y lo saben en todo mundo", ha agregado, antes de aconsejar a los socios de Gobierno que tengan "cuidado con la cartera" cuando vayan a La Moncloa "a blanquear la corrupción del PSOE" y de resaltar que en el Ejecutivo hay ya "más imputados que ministros".

BOLAÑOS EXIGE "RESPETO" AL PSOE

Bolaños ha replicado pidiendo al portavoz 'popular' que sean "conscientes" de que "su violencia verbal justifica y legitima la estrategia de intimidación y de amenazas veladas de Vox, a gente demócrata y progresista" como la que integra el Gobierno de coalición y la que, a su juicio, se ha traducido en ataques a sedes de su partido.

En este contexto, ha defendido la honradez, honestidad y ejemplaridad de la inmensa mayoría de las personas que se dedican a la política. "El listado de casos de corrupción del PP es innumerable, pero a mí no se me ha ocurrido nunca llamarles delincuentes o mafiosos", ha dicho, antes de exigir "respeto" para el Gobierno y el PSOE.

Pero Tellado ha insistido en sus críticas, en ese caso a las reforma del acceso a la carrera fiscal y judicial impulsada por Bolaños, que ha provocado una huelga del sector. "Son ustedes una amenaza para nuestro Estado de Derecho y para nuestra democracia. Quite sus manos sucias de la Justicia de nuestro país", ha reclamado, mientras el ministro exigía "respeto" para que el Congreso legisle "sin presiones".

"¿Qué más tiene que pasar para que entiendan que su permanencia en el Gobierno es dañina?", le ha preguntado a Bolaños la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, parafraseando el interrogante que Sánchez planteó al expresidente Mariano Rajoy en el debate de la moción de censura de 2017.

TODO SE FRAGUÓ EN EL SENO DEL GOBIERNO

Para la portavoz de Vox, ocho años después los socialistas "han demostrado seguir siendo los mismos mentirosos que aguantan en el poder a base una corrupción, que no es cosa de unos pocos ni de los ex del partido", sino que se ha "fraguado en el seno del Gobierno" y afecta a más de 40 cargos del PSOE, que tiene al frente a un "vulgar trilero que amañó las primarias".

"Cuando todo lo que le rodea es corrupción, es porque la corrupción son ustedes", ha resumido, antes de avisar al ministro de que "la corrupción y las deslealtades, como Saturno, acaba devorando a sus hijos". "Prometían regeneración y están bunkerizados amenazando abiertamente a los millones de españoles que representa la oposición, porque saben que han perdido el apoyo de esa teórica mayoría social", ha agregado, afeando a los socialistas que no quieren "que la gente vote" por si votan lo que a ellos "no les gusta".

Bolaños ha optado por recurrir a la historia y recordar la portavoz de Vox, como prueba de que el PSOE no teme a la democracia, que ha gobernado 27 de los 47 años que dura esta etapa democrática "Ustedes hablan en una terminología preconstitucional de la anti España y no se dan cuenta ustedes de que son ustedes lo anti español por completo", ha zanjado.

También desde Vox, el diputado Ignacio Gil Lázaro ha afirmado que la UCO "ha acreditado una organización criminal en el seno del Gobierno" que no podría haber prosperado sin el PSOE en el Ejecutivo y en algunas comunidades, y Sánchez no puede "zafarse" de su responsabilidad ni tapar la realidad "con discursos farsantes".

VOX: NO HAY MÁS CAMINO UE DIMITIR

"No tienen más camino digno, más camino responsable, más camino leal al pueblo español, que presentar Sánchez su dimisión y convocar elecciones", ha remachado en una interpelación posterior.

Frente a ello, Bolaños ha admitido su repugnancia por la corrupción --"Para que quede claro, me asquea la corrupción, me repugnan los corruptos y, cuando son en mi casa, me avergüenzan profundamente", ha dicho--, pero ha insistido en plantear a Koldo, Ábalos y Cerdán como casos aislados, "tres personas que no merecían la confianza del Partido Socialista".