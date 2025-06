Podemos tacha de "vacua" la comparecencia de Sánchez y le critica: "No está a la altura de las circunstancias"

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha tildado de "vacua" la comparecencia de este lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y asegura que "no está a la altura de las circunstancias".

"Ni una sola medida efectiva contra la corrupción. España no se merece elegir entre lo malo y lo peor. Es necesario construir una alternativa de paz, regeneración democrática y justicia social", ha trasladado a través de un mensaje en la red social 'X'.

Previamente y en rueda de prensa durante el mediodía de este lunes, Fernández ha considerado que Sánchez no está "legitimado" para liderar un Gobierno progresista y que su formación "no va a acudir a la ronda de contactos que ha convocado el presidente con sus socios de investidura, porque no quiere participar "en una operación de lavado de cara de un partido corrupto", en referencia al PSOE.

"No estamos ante el caso Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, sino ante el caso PSOE. Y cuatro días después del informe de la UCO Sánchez no ha tomado medias reales. No basta pedir perdón. Va tarde. Tiene que identificar a todos los implicados en al trama y esas obras bajo sospecha de corrupción, devolver todo lo que se ha robado a la ciudadanía y que no se vuelva a repetir. Y que las empresas implicadas no vuelvan a ser adjudicatarias de contratos del Gobierno", ha indicado el coportavoz de Podemos.