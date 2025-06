Maribel Vaquero pide a Sánchez ser "más contundente" en las explicaciones si quiere ganarse un mínimo de confianza

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, afirma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que ser "más contundente" en las explicaciones en torno al informe de la UCO sobre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, si quiere "ganarse un mínimo de confianza".

En una entrevista al diario Deia, la diputada jeltzale, muestra su preocupación por lo que está ocurriendo tras desvelar ese informe la presunta implicación de Cerdán en el cobro de comisiones ilegales y asegura que las explicaciones dadas han sido "insuficientes".

"Estos días seguramente salgan más noticias y tendrán que dar más explicaciones y ser más transparentes, porque es la segunda vez que un secretario de Organización, el tercer escalón dentro del PSOE, tiene indicios o está acusado del mismo presunto delito. Nosotros consideramos que el PSOE tiene que dar más explicaciones, y no solo con su propia estructura, sino también seguramente esto implique a lo que es el Gobierno", asegura.

A su juicio, el PSOE tiene que ser "más contundente" porque lo que está pasando es "muy serio y se está creando, además, una desconfianza total en las instituciones democráticas". La portavoz jeltzale remarca que "la contundencia en las explicaciones la va a tener que dar si quiere seguir ganándose un mínimo de confianza".

Maribel Vaquero afirma que es "muy peligroso" que se llegue a esos términos, porque quienes "ganan son la ultraderecha y el populismo, y quienes pierden son el sistema democrático y el bienestar de la ciudadanía".

"Se tienen que tomar medidas contundentes y ser muchísimo más tajante que hasta ahora con la información que se da. Es verdad que valoramos positivamente que Sánchez haya salido, que lo haya hecho con rapidez y haya pedido perdón, pero esto no es suficiente. Y ellos mismos lo saben", añade.

Cuestionada por si cree que el asunto puede salpicar al propio Sánchez, a pesar del cese de Cerdán, señala que la imagen que se está poniendo en tela de juicio es la de Pedro Sánchez" y el PP a quien quiere poner en tela de juicio es al propio Sánchez". "Tiene que ser mucho más contundente y tomar las medidas que tenga que tomar para aclararlo, porque su nombre y su prestigio están en tela de juicio", apunta.

Tras indicar que el PSOE está "en una difícil tesitura", afirma también que ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha dado "veracidad" al informe de la UCO y es el que "se ha saltado la presunción de inocencia porque ha pedido la dimisión de Cerdán".

Por lo tanto, él mismo ha sido el que está dando veracidad a unos indicios que nos preocupan muchísimo. Nosotros vamos a seguir pidiendo transparencia y vamos a ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos para tomar una posición sobre el tema", añade.

Preguntada por si han valorado retirarle el apoyo a Sánchez por su propia iniciativa, asegura que, mientras haya legislatura, van a exigir que se cumpla el pacto de investidura y trabajar para defender a la ciudadanía vasca y defender Euskadi".

A su juicio, en estos momentos la agenda del Gobierno "ha caído de alguna manera", porque lo que se está viendo es "el rifirrafe continuo" e indica que, en el último pleno de control, tenían una pregunta sobre la industria y la economía vasca, y Sánchez dio "una contestación bastante lamentable porque estaba más preocupado por entrar en el rifirrafe con el PP que por contestar a aquello que le preocupa a la ciudadanía vasca".

"Sánchez estaba a otra cosa, y el PP lo que quiere es quitar cuanto antes a Sánchez del escenario político y que vayamos a elecciones. Por tanto, es frustrante. Es muy triste lo que se está trasladando. No vamos a entrar en ese rifirrafe ni en ese lodazal y, mientras dure la legislatura, lo que vamos a pedir es transparencia, que se dé toda la información. Pero, hasta que no finalice la legislatura, nosotros vamos a estar ahí reclamando que se cumpla el pacto de investidura", remarca.

Maribel Vaquero afirma que el que tiene "el mando de convocar elecciones es Pedro Sánchez" y asegura que está en una situación "en la que tiene que luchar cada uno de los votos". "Es verdad que todos los partidos que lo apoyamos en la investidura hemos pedido más información y más transparencia. Veremos cómo se va desarrollando", afirma.

En relación a la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha sido procesado por la filtración de datos del novio de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirma que es una persona que tiene un puesto de alta responsabilidad y "es difícil conjugar su defensa con la defensa de los intereses generales en su labor como fiscal".

Por otra parte, preguntada por la iniciativa para reducir la jornada laboral a 37,5 horas, asegura que están negociando la ley y quieren ser prudentes, pero reconoce que en Euskadi "no afecta a tantas personas", sino que afecta a determinados sectores como la hostelería o la agricultura. "Tenemos que tener prudencia para que esos sectores sean viables", indica.

Por otro lado, subraya, ante su petición de aumentar la capacidad eléctrica en Euskadi, que han hablado bastante con el Gobierno y tiene "voluntad de dar pasos". Sin embargo, asegura, que en el tema de que el Tribunal Constitucional sea la última instancia en juzgar competencias, Sánchez "ha evitado comprometerse" pero esperan tener su apoyo.

PP

Maribel Vaquero también se refiere al PP y dice que no parece que quiera "hacer amistad" con el PNV, porque "su objetivo es Sánchez, no tender puentes". "Tenemos, en estos momentos, una relación no buena con el PP. Vamos a dejarlo así. Y, de hecho, no parece que quiera hacer amistad con el PNV. Se ha visto con el tema del euskera, la sede de París, con todo", manifiesta.

En su opinión, el PP está cómodo en lo que está sucediendo. "Tiene un congreso a la vuelta de la esquina, y está calentando motores. Dentro de las diferencias que puedan tener entre los diferentes líderes populares que puedan verse en el congreso, lo que están intentando es calentar los motores, calentar la calle, para que tras el congreso siga la bronca política y el desgaste hacia el Gobierno. Ahora, evidentemente, tienen una ayuda con este nuevo informe de la UCO y les sopla el viento a favor para seguir con su estrategia", asegura.

Maribel Vaquero cree que, en estos momentos, el PP está "en una bronca continua y un lodazal" y lo que le interesa en estos momentos es desgastar a Sánchez. "Su objetivo es Sánchez, no hacer amigos ni tender puentes con nadie. Su objetivo en estos momentos es que Sánchez no sea el presidente del Gobierno. Y quieren traer esos modos de hacer política a Euskadi. Mire el comportamiento de Javier De Andrés, que quiere replicar la política de Madrid en Euskadi. No estamos dispuestos", indica.