Óscar López celebra la contundencia del PSOE contra Cerdán y admite que "han fallado las personas"

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido la contundencia en la actuación del PSOE tras conocerse posibles amaños en contratos públicos por parte de su 'número tres', Santos Cerdán, esgrimiendo que "ante alguna duda, actúa".

"Está muy bien eso de denunciar la corrupción de los demás, pero es mucho más importante actuar cuando es en casa, y este partido actúa", ha defendido el ministro en una entrevista en la Cadena Ser, que ha recogido Europa Press, en la que ha defendido las conversaciones que han dado a conocer de Cerdán como "infumables".

Para López, "la diferencia" del PSOE con otros partidos es que "no consiente, no ampara, no oculta", sino que al revés, "actúa", y que nada más tuvo conocimiento de las conversaciones de Cerdán con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pidieron la dimisión del secretario de Organización socialista.

Preguntado sobre qué falló entonces, ha respondido que "las personas, como siempre". "Las personas que son capaces de hacer esto, y las personas que son capaces también de negar que han hecho esto. Porque ahí está la gravedad del asunto", ha señalado, sintiéndose dolido porque Cerdán negara los hechos "hasta el último momento" y ante el presidente del Gobierno.

Sobre Sánchez ha dicho que le vio "muy afectado" durante su rueda de prensa de ese jueves, y ha afirmado que "no era solo él" y que "eran muchos los que estábamos afectados en el PSOE" que habían "confiando en Santos Cerdán", quien les había "negado una y otra vez" que fuera cierto lo que reflejaba el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al Tribunal Supremo.

Con todo, ha reconocido que el Gobierno no accedió al informe hasta este mismo jueves por la mañana, y ha insistido en defender la rápida actuación del partido y del Ejecutivo, frente a "otros casos en los que se tardaron nueve años en actuar".

SI SÁNCHEZ NO HUBIERA ACTUADO NO PODRÍA SEGUIR

Después de decir que Sánchez estaba "muy dolido" por conocer el informe contra el hasta ayer 'número tres' en el PSOE, ha reivindicado que "no está de moda pedir perdón en política, y más con "todo lo que ha pasado por su cabeza, después de tantos años de haber confiado en él".

Sobre la responsabilidad política de Sánchez por nombrarle secretario de Organización del PSOE ha manifestado que "nadie está libre de tener un caso de corrupción" o de que "le engañen", pero que la responsabilidad se mide en la toma de decisiones.

Asimismo, ha defendido que Sánchez continúe al frente del Gobierno y del partido por su actuación, ya que es "el responsable" de nombrar al secretario de Organización del PSOE. "Si no hubiera actuado como ha actuado, entonces no podría seguir", ha avisado.

En todo caso, ha recordado que "hay partidos que expulsan a quien denuncia la corrupción en su partido", como pasó en el con Pablo Casado, y que ha visto partidos como el suyo que, "afortunadamente, por eso estoy en este partido, no pasa ni una".

Lo que diferencia este presunto caso de corrupción con los del PP es, en su opinión, que "todavía no hemos sido capaces de saber si 'M.Rajoy' era Mariano Rajoy", y que los 'populares' gobernaron España años después de que salieran a la luz los Papeles de Bárcenas.

NO TUVIERON NINGÚN INDICIO

El líder de los socialistas madrileños ha negado tener algún indicio de los amaños que habría cometido Santos Cerdán, instando a quien tenga pruebas de que "otra persona lo sabía" porque serán "igual de contundentes".

Sobre si falló algún mecanismo de control, López ha recordado que el caso de Cerdán empezó con "un rumor", que entonces le preguntaron y él se defendió como "inocente". "A continuación, ¿qué hace el Partido Socialista? ¿Investigar sobre el supuesto informe que va a llegar? Esa era la información que había, no había ninguna otra", ha afirmado.

En cuanto ha llegado el informe de la UCO "se ha actuado con contundencia", ha sostenido López, para después descartar de manera absoluta que la destitución de Ábalos como ministro de Transportes en 2021 tuviera algo que ver con los presuntos casos de corrupción por los que se le investiga.

"Es más, yo creo que al Partido Socialista se le puede acusar de muchas cosas, pero de lo que no se le puede acusar es de no haber actuado. Actuó con el señor Ábalos de manera contundente, rápida, y recibimos críticas por actuar así. Y ha actuado con las escuchas del señor Santos Cerdán a las dos horas de ver los documentos", ha vuelto a decir.

DISPUESTO A HABLAR CON SUMAR Y PRIMARIAS LIMPIAS

En otro orden de cosas, se ha referido a la petición de un "reseteo de la legislatura" en el Gobierno que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, exigió al socio mayoritario de la coalición tras conocerse la información sobre Santos Cerdán.

En una comparecencia urgente en la sede del Ministerio de Trabajo este jueves, Díaz demandó a su socio en el Ejecutivo aplicar un nuevo marco de relaciones "de igual a igual" y "honestidad" entre PSOE y Sumar en el Gobierno, además de la convocatoria de la comisión de seguimiento del pacto de coalición.

Ante esto, López ha defendido que "este gobierno no ha parado de negociar con sus socios en el Gobierno y con sus socios parlamentarios", y que lo van a seguir haciendo "tantas veces como haga falta para hablar de lo que haga falta". "Dialogar. Llegar a acuerdos. Lo seguiremos haciendo", ha zanjado.

Sobre las primarias que celebró el PSOE en 2014 en las que ganó Pedro Sánchez frente a Eduardo Madina, y ante las informaciones que sugieren que Santos Cerdán y Koldo García habrían manipulado con dos votos la elección, el ministro socialista ha defendido la limpieza del proceso, ya que en ese momento era secretario de Organización con Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del partido.

"Es más, lo llevo a gala", ha relatado, trayendo al presente que en esas primarias, a petición de Madina, se cambió el reglamento del partido para que fuera "un militante un voto" que hubo que pactar entre las distintas federaciones socialistas.

Tras decir que es "infumable para cualquier demócrata" la mera expresión de colocar "dos votos" en una urna, ha vuelto a insitir en que "esas primarias fueron ejemplares", entre otros motivos, porque el PSOE tiene un censo de militantes, "la verdadera garantía de que sean limpias unas elecciones".