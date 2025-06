Koldo aseguró a Ábalos que tenía dos móviles con "todas las barbaridades" de Cerdán: "Lo tuyo es un juego de niños"

El ex asesor ministerial Koldo García aseguró al que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos que tenía dos móviles con "todas las barbaridades" del hasta el jueves secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, avisándole de que lo suyo era "un juego de niños" comparado con lo que tenía guardado de su sucesor en el cargo, con quien mostró un fuerte enfado porque, aparentemente, les había dejado dinero a deber de los presuntos amaños de obra pública.

La conversación, que forma parte de los audios encontrados por la Guardia Civil en los dispositivos electrónicos requisados a García en los registros efectuados en febrero de 2024, se remonta al 23 de noviembre de 2023 y tiene como interlocutores al propio Koldo y a Ábalos.

"Sí, 450.000 euros que te debe, Y a mí me debe 130 más otros 100, o sea que imagínate. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante mía. Y a mí se me están hinchando los cojones", le dice García a Ábalos.

Koldo se esfuerza por dejar clara su lealtad a Ábalos, pese a sus inicios --desde 2015 al menos, según los investigadores-- con Cerdán en Navarra. "Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad. Para mí, vas a ser siempre el hombre de mi vida, porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado 15 años y no me ha dado nada", remacha.

Tras ello, Koldo traslada a Ábalos que "lo único" que le pide es que llame a Santos. "Y le digas: 'Como no me llames a Koldo nos vas a meter en un lío a tí y a mí'. Para ver si se le ponen las orejas ya un poco puntiagudas", le indica y se queja: "Hombre, no puede ser que durante dos años y medio ni se le haya buscado un puesto de trabajo a mi mujer, ni a mí, ni a mi hermano".

ACUSÓ A SANTOS DE CHIVARLE "AL 'BOSS'" QUE LE INVESTIGABAN

Ante la sorpresa de Ábalos, le explica que Cerdán ha "chivado" en Navarra que le estaba siguiendo la Fiscalía Anticorrupción y que le iban a "meter en la cárcel". "Y el que le dijo al jefe, al 'boss', que yo estaba por la Fiscalía fue Santos", asevera.

"Hablar mal de mí, que se corte, no sea que yo empiece a hablar más de él y aquí perdamos todos", avisa. A este respecto, en un momento de la conversación Koldo explica a Ábalos cómo debe manejarse con sus comunicaciones. "El teléfono es como un disco duro. Yo tengo dos móviles de Santos, de todas las barbaridades, y lo tengo ahí", asevera.

García continúa: "Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con él. Porque hay cosas mucho más graves en lo que ha hecho él. Estoy hasta los cojones. Porque se piensan, claro, como soy tonto, soy de pueblo, soy de montaña, soy muy bruto, soy capaz de romper las piernas a un tío...".

"COMO ME JODA YO TAMBIÉN SÉ JODER"

El enfado de García con Cerdán va a más hasta declarar: "Cómo me joda, yo también sé joder. Que la casa de mi madre, que hay que ir espabilando, hay que ser gilipollas, al pasar dos años la pasé de mi nombre y me la quité, y ya no es alzamiento de bienes (...) Se la he puesto a mi hija".

Ábalos se muestra nuevamente sorprendido de que a Koldo le hayan "dejado" hacer eso en el banco, a lo que éste responde que conoce a un trabajador de una sucursal de BBVA en Navarra que "le hace muchos favores" a él y "a la Guardia Civil". "Podías habérmelo dicho, un banco", le lanza el ex ministro,

Koldo reitera que tiene que "conseguir que Santos cumpla". "Y, mientras tanto, buscar una estrategia para joder al perro (...) para que me dé lo que me tiene que dar, y se acabó. Y yo llevaré tu ataúd cuando te mueras", apostilla.

Al término de la conversación, ya solo y hablando por teléfono en un taxi con otra persona que no aparece identificada, Koldo dice que lo que quiere es irse a su casa con su mujer y su hija: "He dado toda mi vida por España. Ahora voy a dedicarme a lo que me tengo que dedicar (...) Mira, me llama el presidente y le mando a la mierda", sentencia.