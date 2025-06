AMP- Cargos PP se lanzan contra los socios del PSOE por "tapar la corrupción" de Sánchez y avisan que les pasará factura

Cargos del PP han arremetido duramente este viernes contra los socios del PSOE por "tapar la corrupción" que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez y han advertido de que les acabará "pasando factura" porque la "corrupción es letal". Además, han descartado que Alberto Núñez Feijóo presente una moción de censura en este momento porque "hoy día no dan los números".

El propio Feijóo rechazó este jueves --en una comparecencia para valorar el informe de la Guardia Civil que relaciona a Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, con el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones-- registrar una moción de censura si no tiene apoyos. "No daré un balón de oxígeno a Sánchez", señaló.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha señalado que los socios de Sánchez "están en un proceso de duelo" pero deben entender que la corrupción "no solo afecta al que la practica, sino que afecta también a quien la tapa o a quien apoya a quien practica la corrupción".

"LA TEATRALIZACIÓN DE SÁNCHEZ NO CUELA"

En los pasillos del Congreso, tras asistir a las Jornadas de Puertas Abiertas, el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha acusado al presidente del Gobierno de liderar una "trama de corrupción que atraviesa al Partido Socialista y al Ejecutivo". Así, ha calificado como una "teatralización pasmosa" con la que, según dijo, intentó presentarse como víctima del caso que afecta al número dos del PSOE, Santos Cerdán, que recuerda que aún no ha registrado su baja como diputado.

"Pese al maquillaje, no ha colado. Sánchez no es víctima de nada, es el responsable de todo", ha afirmado el dirigente 'popular', quien ha vinculado directamente a Sánchez con las presuntas irregularidades, al asegurar que "todo lo que ha hecho Santos Cerdán no habría sido posible sin tener una mano dentro del Gobierno". En esta línea, ha subrayado que Cerdán no era un actor secundario, sino "el fontanero de Sánchez" y parte del "núcleo duro" del Ejecutivo y del PSOE.

A continuación, Tellado ha reprochado al presidente del Gobierno haber mantenido la confianza en Cerdán incluso cuando ya pesaban "sombras de duda" sobre su figura, y ha comparado la situación con el caso Ábalos: "Si con Jose Luis Ábalos aplicaron la responsabilidad 'in vigilando', hoy esa responsabilidad recae directamente sobre Pedro Sánchez".

A su juicio, el presidente del Gobierno "pretende condenar a la política española a una agonía" para aferrarse al poder, y le instó a "acortar esa agonía por el bien de la democracia".

TELLADO, A LOS SOCIOS: ¿LES COMPENSA TAPAR LA CLOACA?

Sobre una posible moción de censura, Tellado ha señalado que la decisión está en manos de los socios de investidura de Sánchez. "Hoy Esquerra, Junts, el PNV, Sumar o Podemos deben elegir si quieren ser cómplices de la corrupción socialista. Creo que es bastante lamentable el papel que juegan estos partidos y creo que deberían hacer un análisis de conciencia", les ha sugerido.

"Primero, si les compensa, si electoralmente les interesa encubrir a Pedro Sánchez y a toda esta cloaca socialista. Y en segundo lugar, si no creen que esto es malo para España y que desde luego ellos no deberían respaldar la continuidad de un gobierno podrido, un gobierno que nada y naufraga en su propia cloaca", ha proseguido en su argumento.

Miguel Tellado invita a estos partidos a finalizar esta etapa de "corrupción, de desgobierno y de desmorone absoluto de las instituciones democráticas" a enviar al PP una "comunicación formal de que están dispuestos a darle a España un cambio de Gobierno". "Pero mucho me temo que ese escenario no se da. Porque los socios de la investidura de Sánchez están muy cómodos con un presidente de Gobierno tan débil y secuestrado de sí mismo y de la basura que persigue al PP y al Gobierno de Sánchez", considera.

SÉMPER HACE A LOS ALIADOS DEL PSOE "CORRESPONSABLES"

Sémper ha recordado que miembros de Podemos y Sumar decían en las plazas de España en el 15M "no hay pan para tanto chorizo" o "dimitir no es un nombre ruso" y ha criticado que ahora "callen ante la corrupción". También ha censurado el apoyo a Sánchez de PNV, ERC o Junts y les ha avisado que "la corrupción es letal" y puede "pasarles factura".

Ante el hecho de que el PNV diga que, a diferencia del 'caso Gürtel', ahora no hay sentencia, Sémper ha respondido que se trata de un argumento "endeble" y "pobre". "Ellos verán lo que hacen y darán cuenta ante sus electores".

Además ha avisado que "si alguien se cree que esto ha terminado se equivoca" porque "esto continuará". "Creo que llegados a este punto, el PNV y el resto de formaciones políticas que apoyan a este Gobierno son absolutamente corresponsables de lo que está pasando en España", ha enfatizado.

Sémper ha resaltado que hay "diferencias notables" con lo que pasó en la época de Mariano Rajoy porque, a su juicio, ahora hay un presidente del Gobierno que "está dispuesto a sembrar una sombra de sospecha y a generar dudas entre los españoles con respecto a la credibilidad de nuestras instituciones con tal de mantenerse en el poder y protegerse", al tiempo que "señala" a periodistas y "desprestigia" a los que investigan la corrupción, llegando a acusar a los jueces de "cometer delitos de prevaricación".

ÁLVAREZ DE TOLEDO: "CUANTO MÁS DÉBIL SÁNCHEZ, MÁS CONTENTOS ESTÁN"

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha señalado que los socios del Gobierno "comparten con el señor Sánchez su ansia infinita de impunidad". Por eso, ha dicho que "los intereses de esos socios pasan por la continuidad y la permanencia de Sánchez en el poder".

"Cuanto más débil esté Sánchez, más contentos están sus socios de poder conseguir sus objetivos, que comparten con él el ansia de impunidad y además destrozar la convivencia española. Esa es la realidad en la que estamos", ha manifestado en Telecinco, para señalar que en este contexto el PP debe asumir una actitud de "pedagogía democrática" y explicar a los ciudadanos lo que está pasando.

Álvarez de Toledo ha indicado que la moción de censura "nunca se ha descartado" pero ha rechazado hacer un "brindis al sol" cuando, según ha reiterado, los socios "comparten con Sánchez su ansia infinita de impunidad".