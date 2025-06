El PSPV ve acreditado que Mazón ordenó enviar el ES-Alert tras la declaración judicial de un jefe de Emergencias

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado que queda acreditado que "la llegada tardía del ES-Alert" a las 20.11 horas del 29 de octubre, día de la dana, fue "culpa de Carlos Mazón", 'president' de la Generalitat, como a su juicio demuestra la declaración de este martes de un jefe de Emergencias ante la jueza que investiga la gestión de la tragedia.

Así lo ha trasladado en los pasillos de Les Corts un día después de que el jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento de las Emergencias afirmara ante la magistrada de Catarroja que la exconsellera de Interior Salomé Pradas le dio redactado el mensaje del ES-Alert sobre las 19.45 horas y, posteriormente, le ordenó no mandarlo hasta su "visto bueno".

"Esto lo cambia todo", ha sostenido Muñoz, quien ha recordado que Pradas dijo que habló por teléfono con Mazón a las 19.43 horas y "dictó el mensaje" tres minutos después, de acuerdo a la declaración del jefe de Emergencias. Además, ha indicado que la exconsellera habría vuelto a hablar por teléfono con el 'president' a las 20.10, un minuto antes del envío de la alerta.

Por tanto, considera "evidente" que fue Mazón quien "dictó el mensaje" a Pradas y minutos después le "presiona" para enviarlo a la población: "No es demasiado aventurado pensar en esta sucesión de los hechos".

El síndic socialista ha aprovechado para preguntar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien "se congratuló del buen trabajo de Mazón durante la dana" este martes en un acto en Alicante, "también avala la pérdida de 228 personas porque ese mensaje llegó tarde".

"MUÑOZ MANIPULA"

Posteriormente, en un comunicado, el diputado del PP Fernando Pastor ha subrayado que con la declaración del jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento de las Emergencias ante la jueza "quedó acreditado por enésima vez que es absolutamente falso" que el 'president' de la Generalitat "interviniera en la redacción y envío" del ES-Alert.

Además, ha reprochado a Muñoz (PSPV) que "siga mintiendo con esa impunidad" y "recurra a los bulos", algo que ha atribuido a su "desesperación". En esta línea, ha sostenido que las declaraciones del síndic socialista "contradicen a lo dicho" por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

"Muñoz manipula la declaración del técnico de Emergencias y omite lo que no le interesa", ha recalcado, al tiempo que ha insistido en que es "absolutamente falso" que Mazón interviniera en la redacción y envío del mensaje, "como quedó ayer acreditado ayer por enésima vez". "El PSPV está desesperado y recurre a los bulos y la intoxicación", ha lamentado.

"BANDAZOS" DE AEMET

Por ello, el diputado 'popular' ha reclamado al PSPV "más respeto por la justicia y por la verdad" porque, a su juicio, "no se puede mentir con esa impunidad". "Muñoz parece no haberse enterado que el Jefe de unidad análisis y seguimiento de Emergencias criticó en su declaración ante la jueza los bandazos de Aemet sobre las previsiones de lluvias y las alertas, y que Emergencias envió toda la información en tiempo real y de forma inmediata a todos los municipios afectados", ha aseverado.

Además, ha recalcado, "ratificó que el ES-Alert se activó por el riesgo de rotura de la presa de Forata y que no se trasladó el mail del barranco del Poyo al Cecopi porque en la reunión había cinco miembros de la CHJ que eran los que tenían que informar sobre ello". "Muñoz omite todo esto", ha reprochado al síndic socialista.

"También aseguró ante la jueza que los avisos rojos por lluvias no son excepcionales en Valencia, que son más habituales que en otros lugares de España y que el 23 no hubo ningún Cecopi preventivo pese a la alerta roja sino una reunión de coordinación. Pero eso Muñoz parece no escucharlo", ha lamentado.

Con todo, Pastor ha considerado que los socialistas "harían un favor a todo el mundo si aportasen algo más de seriedad y trabajo a lo que es la reconstrucción". "Ahí es donde nos gustaría verle y, por desgracia para todos, ahí nunca les vemos", ha concluido.