Patxi López considera una "vergüenza" el procesamiento "sin pruebas" del fiscal general y exige explicaciones al juez

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, considera una "vergüenza" el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que a su juicio se produce sin "ningún indicio o prueba", y ha instado al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado a explicar, incluso en una rueda de prensa, ese auto que vincula al fiscal con el presidente Pedro Sánchez como su inductor.

"Es una pena que el juez este no haga una rueda de prensa, porque me estáis preguntando cosas a mí que debiera responder él. Porque en el primer párrafo de su auto habla que esto ha sido inducido por el presidente del Gobierno y luego en los 50 folios no dice absolutamente nada, de ningún indicio, de ninguna prueba, que haga que pensemos esto", ha dicho a los periodistas en el Congreso.

En una rueda de prensa en el Congreso, López ha calificado el auto del magistrado de "absoluta vergüenza" y "que no hay por dónde cogerlo". Un auto que llevará a juicio a García Ortiz por supuestamente filtrar información privada de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

"No se encuentra ninguna prueba o testimonio que avale su tesis. Y aún así quieren sentar en el banquillo a alquien que quiso defender la verdad y la honorabilidad de la Fiscalía frente al que había cometido un delito y frente a las mentiras del entorno de Ayuso. Y si cree que los testigos mintieron, ¿por qué no les imputa un delito?. Es una vergüenza", ha dicho.

LA CONEXIÓN POLÍTICA ES CON M.A.R.

En su opinión, el juez asume la versión anunciada por Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de Ayuso, y "si alguien quiere ver vinculación entre judicatura y políticos, que mire por allí".

Interrogado por si la no dimisión de García Ortiz deteriora la institución que preside, el portavoz socialista se ha preguntado si se deteriora "por defender la verdad o la presunción de inocencia en un estado de derecho", y ha añadido que son otros los que dañan a la Fiscalía "con acusaciones sin pruebas y sin indicios".