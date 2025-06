El Gobierno califica la concentración del PP en Madrid: "El gatillazo es antológico"

Varios miembros del Gobierno ha reaccionado este domingo en redes sociales a la concentración del Partido Popular celebrada en la Plaza de España de Madrid bajo el lema 'Mafia o democracia'. "El gatillazo es antológico", ha afirmado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

En un mensaje en su cuenta de X, compartiendo unas imágenes aéreas de la concentración ofrecidas por Telemadrid, Puente ha escrito: "Y te lo cuenta Teleayuso en directo. Luego las crónicas tratarán de disfrazarlo. Pero la realidad es que la mafia ha demostrado un escaso poder de convocatoria. #mafiapepera".

El PP ha cifrado la asistencia en más de 100.000 personas mientras que la Delegación del Gobierno ha rebajado esa cifra a entre 45.000 y 50.000 personas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que la concentración sólo ha reunido a "la mitad de la mitad de lo que esperaban".

"Ni gastándose el dinero en autobuses, cuñas de radio y anuncios en redes sociales y apps", ha enmarcado Bolaños.

"El PP no carbura porque no tiene ningún proyecto para España. Ellos crispando y nosotros gobernando. Cada uno en su sitio hasta 2027", ha remachado Bolaños para descartar cualquier escenario que no sea finalizar la legislatura en su plazo estipulado.

Por su parte, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha ironizado que "Estopa mete más gente en el Metropolitano de Madrid que el apocalíptico Feijóo en la Plaza de España".

"El partido de la Gürtel o la Kitchen y que mantiene su sede pagada con dinero negro se manifiesta bajo el lema mafia o democracia. Ver para creer", ha apuntado en redes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La socialista andaluza ha rematado que "los españoles votaron y decidieron que Feijóo estuviera en la oposición y ya sería hora que el PP lo asumiera y lo aceptara".