PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar censuran el "ataque" al euskera y la "xenofobia" por parte de Díaz Ayuso en la Conferencia

PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar califican de "xenofobia", "negación de plurinacionalidad" y "ataque" la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Conferencia de Presidentes de este viernes y censuran que su opinión sea la que "lidera" a los populares, mientras que, desde el PP defienden que utilizar el español es "de sentido común" si lo que se busca es llegar a un acuerdo, mientras que el euskera se utilizaría para "dividir".

En estos términos se han referido parlamentarios vascos en una tertulia de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, en la que han hecho una valoración del debate de presidentes autonómicos en Barcelona, en el que la presidenta madrileña abandonó la sala cuando el Lehendakari, Imanol Pradales, realizó su intervención en euskera, al igual que caundo lo hizo el President de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en catalán.

En representación del PNV, Markel Olano, ha manifestado que lo ocurrido en la Conferencia de Presidentes de este pasado viernes con la presidenta de la Comunidad de Madrid es "una muestra clarísima de que Isabel Díaz Ayuso está dinamitando el Partido Popular por dentro, porque está en una línea de extrema derecha populista sistemática".

Ha lamentado así que sea ella, además, la que "marca el camino", con "una visión absolutamente xenófoba". "Yo creo que, al final, el nacionalismo español xenófobo que define Isabel Díaz Ayuso, tiene una explicación clarísima, y esa explicación es Vox", ha argumentado.

Bajo su punto de vista, "Vox es la máxima razón para que el PP no quiera abandonar su flanco de extrema derecha", considera que estos son "comportamientos bochornosos, que dan cuenta del peligro que se nos avecina, por ejemplo, a los vascos y a las vascas" con el hecho de que la "extrema derecha populista se vaya consolidando en España". Ante ello, ha dicho, se tiene que "reaccionar como pueblo" fortaleciendo las instituciones y el idioma propio, "una lengua única en el mundo".

"Necesitamos estructurarnos, fortalecernos, para hacer frente a esa absoluta avalancha que nos viene y que realmente nos preocupa a todos y a todas", ha concluido, en relación a la extrema derecha.

"ATAQUE A NUESTRA CULTURA Y LENGUA"

Para EH BildU, en palabras del parlamentario Ander Goikoetxea, la actitud de la presidenta de Madrid en la Conferencia de Presidentes "hay que tomarlo como un ataque a nuestra cultura y a nuestra lengua".

Así, ha censurado que "la derecha española" nunca haya "creído" en la plurinacionalidad de España, pero cree que la actitud en el foro de debate de presidentes lo "evidencia claramente", por lo que ha llamado a un "cambio de escenario" en el marco de las relaciones.

En la mima línea de lo comentado por el parlamentario jeltzale en esta tertulia, y también por el Lehendakari Imanol Pradales en las declaraciones posteriores a la Conferencia de Presidentes, Goikoetxea ha abogado por la bilateralidad en la relación con el Gobierno de España y un "estatus bilateral de relaciones soberanas".

NEGACIÓN DE LA PLURINACIONALIDAD

Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha destacado que "no entender que el euskera, el gallego o el catalán forman parte de España y de sus riquezas es simplemente no entender España", algo que, bajo su opinión, "es un reflejo de la negación sistemática del Partido Popular de la diversidad y de la pluralidad". Una forma de pensar que, ha apuntado, "no deja de ser una fábrica de independentistas".

Así, ha recordado que "no es tanto que Isabel Díaz Ayuso haya hecho la barbaridad que hizo, sino que este es el mismo Partido Popular que hace semanas se paseaba por Europa tocando las puertas de diferentes países para que votaran en contra del reconocimiento de la oficialidad del catalán y del euskera en los ámbitos europeos".

Lo que le preocupa, además, es que "Isabel Díaz Ayuso se haya convertido en la voz oficial del Partido Popular, que Isabel Díaz Ayuso no sea contestada, ni por el que supuestamente es el líder". "Podríamos hablar de distopía, podríamos hablar de esperpento, es que en estos momentos eso es lo que está pasando con el Partido Popular con una lideresa in pectore a la que nadie se atreve a decirle que se ha equivocado", ha concluido.

"SENTIDO COMÚN"

El parlamentario del Partido Popular, Álvaro Gotxi, ha defendido que desde su formación defienden tanto el euskera como castellano como "una riqueza", y que en debates como el que se han dado esta semana, "lo que debe imperar es el sentido común y no la confrontación, y convirtiendo un idioma en un problema y una división".

Bajo su opinión, "si lo que quieres es llegar a acuerdos con la presidenta de Extremadura y los dos habláis una lengua común, lo lógico y lo que tiene sentido es que para llegar al pacto y para facilitar el pacto" y, por el contrario, utilizar el euskera es un "subterfugio para no llegar a esos acuerdos".

"Euskadi no tiene un problema con los idiomas, lo que no debemos hacer, porque es contraproducente para el propio idioma, es usarlo como herramienta política cuando no queremos llegar a acuerdos", ha agregado.

Ha lamentado así que la Conferencia de Presidentes "fue una oportunidad perdida más para llegar a acuerdos", algo que achaca a la coalición de gobierno "en minoría" y que eso fue lo que "se evidenció".

ESTRATEGIA DEL PP

Sumar, en palabras del parlamentario Jon Hernández, considera de que la de Ayuso fue una "sobreactuación" y "obviamente una agresión a las lenguas absolutamente deliberada".

Para Hernández, con esa actuación buscaba, por un lado, "competir con Vox por parte del Partido Popular, elevando la bandera del ultranacionalismo y del ultracentralismo", y, por otro, "que no se hable, sobre todo en el ámbito de la Comunidad de Madrid, de las 30.000 familias que están denunciando lo que pasó con los mayores en las residencias, para que no se hable del proceso que tiene abierto su pareja por defraudo a la hacienda".

Respecto al cuestionamiento de Pradales sobre si volver a participar o no en una Conferencia de Presidentes, ha subrayado que "eso es precisamente lo que le interesaría al Partido Popular" por lo que "no hay que caer en ello" y "se debe acudir a estos foros y poner en evidencia cuál es la estrategia del Partido Popular, que al final es una estrategia contra la gente y que solamente busca sus intereses partidistas".