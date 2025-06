Ayuso afirma que a Sánchez "le da igual todo": "Está solamente a la mafia, que es organizar operaciones de Estado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le da igual todo" y ha asegurado que "él está solamente a la mafia, que es a organizar operaciones de Estado".

Así lo ha manifestado en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, donde ha criticado a Sánchez por "no escuchar una sola propuesta" en la Conferencia de Presidentes y ha subrayado que el PP "representa al 70% de los españoles y son fuerza mayoritaria" del Congreso de los Diputados y mayoría en el Senado.

"Somos quienes gestionamos en el día a día la sanidad la educación somos las administraciones junto con sentamientos más cercanas al ciudadano. A él le da igual todo. Él está solamente a la mafia, que es a organizar operaciones de Estado, contra jueces, fiscales, contra periodistas, contra aquel que investiga su corrupción y al coste que sea", ha aseverado.

La dirigente madrileña ha insistido en que "nunca fue necesario usar traductores" en la Conferencia de Presidentes porque "era evidente lo ridículo que es" y ha lanzado que desde el Gobierno central "han preparado el siguiente golpe en Cataluña, que ya nada lo va a frenar".

"Ya tienen la caja, ya tienen a los funcionarios, ya no tienen los delitos y tienen a todos. Él no tiene un proyecto, los nacionalistas lo tienen clarísimo desde hace décadas y ahora a gran velocidad lo ven y lo hacen", ha remarcado.

En esta línea, ha cargado contra Sánchez porque "tiene que ir utilizando todos los poderes del Estado, los contrapesos y todas las instituciones para asustar al que haga su trabajo" y ha añadido que "la cara no la pierde porque le da absolutamente igual todo".

"Le da igual el daño que deje y todo esté deterioro va a tener una reversión muy complicada, pero como eso le da igual pues está tan tranquilo. Le falta comer chicle y poner los pies encima de la mesa. Es lo único que le queda, pero bueno, allá él, yo no podría vivir así", ha insistido.

"SÁNCHEZ HA DECIDIDO SER NUESTRA OPOSICIÓN"

Por otro lado, Ayuso ha recalcado que "lo más grave" es "la utilización de las instituciones y las operaciones de Estado contra adversarios, del mismo modo que se está viendo en el tema de las cloacas, que conspiran contra jueces y fiscales para que no puedan investigar la corrupción de su entorno tanto familiar como laboral".

"Pedro Sánchez ha decidido ser nuestra oposición y vive con una obsesión psicopática el día a día. Cada vez que vamos a proponer algo lo intenta evitar, lo prohíbe y lo critica. Lo que no voy a hacer es dejar de defender aquello en lo que creo", ha defendido.

Además, la presidenta ha añadido que en su caso "se han montado operaciones de Estado con un equipo de opinión sincronizada para desprestigiar y hundir con técnicas chavistas" con el objetivo de "intentar destruirte desde lo personal".

"Yo no sé dónde viven las parejas ni que hacen en su vida personal de cada uno de mis adversarios políticos. No se me ocurre utilizar el poder de la Comunidad Madrid contra alcaldes. A mí es que estas cosas no se me ocurrirían nunca no y esto es en lo que estamos, pero es lo que toca. Lo que sí que pienso hacer es defender los intereses de todos los españoles y de los madrileños", ha subrayado.