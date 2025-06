Tellado ve "buena decisión" que Vox apoye presupuestos de CCAA del PP pero le pide "dejar de hacer oposición" a Feijóo

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes --tras al acuerdo para desbloquear los presupuestos en Murcia-- que es una "buena decisión" que Vox apoye las cuentas públicas de las autonomías gobernadas por el PP, pero le ha reclamado que deje de "hacer oposición" a Alberto Núñez Feijóo porque sin el PP no conseguirán "echar nunca" a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

En una entrevista en 'esRadio', que ha recogido Europa Press, Tellado se ha preguntado cuándo va a dejar Vox de "hacer oposición al PP" y "se va a unir" a los que están haciendo "oposición a Sánchez". "Creo que es la prioridad de España y que ahí es donde deberían estar", ha apostillado.

El dirigente 'popular' ha admitido que "pactar presupuestos" en la Comunidad Valenciana, Murcia o Baleares "es una buena decisión porque es contraponer gobiernos que son capaces de entenderse". A su entender, se trata de "gobiernos del cambio" que "se dedican única y exclusivamente a mejorar la vida de las personas para las que trabajan".

"Y creo que Vox cuando quiera trabajar en esa dirección nos va a encontrar siempre pero lo que no puede ser es que en Vox interpreten que cada vez que el PSOE hace algo la culpa es del PP. No, la culpa es del PSOE y nosotros estamos trabajando aquí para echarlos y yo digo más, es que yo creo que sin el PP y sin Alberto Núñez Feijóo no conseguiremos echar nunca a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa", ha advertido Tellado a los de Santiago Abascal.

En este sentido, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha recalcado que el PP es "la herramienta" y "la palanca del cambio". "Le pediría a Vox que anteponga el interés general por encima de los intereses partidistas, que ya está bien", ha dicho, para insistir en que deben centrarse en "lo importante" porque por "higiene democrática" tienen que "echar" al Gobierno de Sánchez.

CREE QUE HABRÁ "MUCHOS VOTANTES" DE VOX EN LA PROTESTA DEL DOMINGO

Tellado ha señalado que lo deben hacer en las urnas pero mientras eso no sea posible saldrán a la calle, como en la protesta de este domingo en Madrid para decir "conjuntamente que España no merece un Gobierno corrupto", ni de "ladrones" ni "esta degradación política del sanchismo afecta a la imagen y a la credibilidad" de las instituciones.

El dirigente 'popular' se ha mostrado convencido de que la manifestación que el PP ha convocado este domingo contra el Gobierno en la Plaza de España de Madrid "va a ser un éxito" y que contará con "muchos votantes de Vox". Además, ha destacado que se trata de una protesta "sin siglas".

Tellado considera que el Gobierno de Sánchez está "noqueado" y "no da para más" pero "tratará de aguantar todo lo que pueda porque no le queda otra por sus problemas judiciales y por todos los casos de corrupción que le persiguen".

"Hoy Sánchez sabe, igual que todo el mundo, incluso Tezanos, que si convoca elecciones las pierde y por lo tanto está atornillado al poder porque necesita resortes del poder para defenderse", ha abundado, para subrayar que Pedro Sánchez es "una gran mentira".

Tellado se ha referido al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y ha afirmado que "en cualquier democracia moderna tendría que haber dimitido ya hace mucho tiempo". "Le hemos visto en tribuna parlamentaria criticar a jueces con nombres y apellidos, y es el ministro de Justicia, el primero que debería respetar la separación de poderes", ha aseverado.