Page replica a 'Génova' que él aspira a que los españoles no olviden al PSOE "en el que confiaron durante mucho tiempo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha replicado a la dirección del PP que él lo que busca "con mucha claridad" es que los españoles "no olviden" al PSOE "en el que confiaron durante mucho tiempo y muy mayoritariamente" porque "no olvidar a ese PSOE, al PSOE con el que más me identifico en el recuerdo, es lo mejor que le puede pasar a España".

Preguntado por si teme que su petición de adelanto electoral pueda caer en saco roto, García-Page ha calificado de "llamativo" que haya miembros del Gobierno que le quieran "mezclar" con la derecha y, al mismo tiempo, la derecha le eche la culpa de consentir a Pedro Sánchez. "A ver si se enteran unos y otros. Yo soy muy incompatible con el concepto de puto amo, como creo que son la inmensa mayoría de los españoles", ha enfatizado el presidente castellanomanchego.

"Mi amor a España no me lleva a tener una vacuna para la impotencia electoral del Partido Popular. Me lleva más bien a intentar salvar mi propio recuerdo, el mío, no el de los demás. Por lo demás pinto muy poquito", ha admitido el jefe del Ejecutivo regional en declaraciones a los medios en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Sobre si es consciente de que exista preocupación en los territorios, el presidente de Castilla-La Mancha ha confesado no hablar con nadie. "Soy muy consciente de que una llamada mía puede significar un problema para el receptor", de manera que "no tengo ninguna intención de intriga, no tengo ninguna ambición orgánica, ninguna ambición nacional". De manera, ha dicho, que en este sentido "me siento muy libre de culpas y de complejos de las dos cosas".