El PSOE pide al PP "un mínimo de institucionalidad" y que no boicotee la Conferencia de Presidentes

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha pedido al PP "un mínimo de institucionalidad" para que las comunidades autónomas en las que gobierna no boicoteen la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes 6 de junio en Barcelona, si bien ha lamentado que los 'populares' están en una deriva "antisistema" y que "peores cosas se han visto" a los de Alberto Núñez Feijóo.

Preguntado en una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, sobre con qué expectativas enfrentan los socialistas la Conferencia de Presidentes, López ha deseado que al PP "le entre un mínimo sentido de la institucionalidad" porque "está jugando permanentemente a que igual no vienen" a cuenta del orden del día propuesta por el Gobierno.

"No puede ser que a un partido que se dice de Estado, aunque no lo demuestra ningún día, utilice todo para atacar al gobierno, incluso la institucionalidad que significa una Conferencia de Presidentes", ha condenado, recordado que estos foros sirven para que cada territorio defienda "en lo que cree", pero no para "el rifirrafe partidario barato como hace el PP".

Además, el portavoz socialista en la Cámara Baja ha recordado que la orden del día original del Gobierno tenía dos asuntos, vivienda y universidades con Formación Profesional, pero que a petición de las comunidades se han añadido otros seis como la venta de vivienda a extranjeros, la okupación, políticas de inmigración o la financiación autonómica y la quita de la deuda.

Para López, las quejas de las CCAA del PP son "excusas tras excusas" porque "ahora todo esto" está en el orden del día y "todavía siguen poniendo en cuestión si van a asistir". Así, ha lamentado que los de Feijóo están en una deriva "tan antisistema" porque no está en el Gobierno y que no le extrañaría que dejaran de lado la institucionalidad no acudiendo porque "cosas pero es hemos visto".

Las declaraciones del dirigente socialista tiene lugar horas después de que las comunidades gobernadas por el PP hayan enviado una carta al Gobierno de Pedro Sánchez solicitando incluir hasta ocho temas a la Conferencia de Presidentes, alegando que el reglamento de este órgano recoge la posibilidad de incluir los asuntos reclamados por "la mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía".

En concreto, los presidentes del PP han solicitado incluir ocho puntos en el orden del día de la Conferencia de Presidentes: la reforma de la financiación autonómica; lucha contra la ocupación; un plan energético para evitar apagones; control de fronteras y política migratoria; inversiones para evitar el caos ferroviario; el déficit de profesionales sanitarios; la financiación del primer ciclo de educación infantil y la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y de la Fiscalía.