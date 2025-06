Sumar se manifestará el sábado contra el rearme que apoyan sus socios de Gobierno del PSOE

Madrid, 2 jun (EFE).- Representantes del Movimiento Sumar y de IU van a acudir el próximo sábado a la manifestación convocada en Madrid contra el rearme que apoyan su socios de Gobierno del PSOE, según han confirmado este lunes fuentes de ambas formaciones.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha respaldado este lunes en una rueda de prensa la manifestación del próximo sábado, ya que ha dicho que "es bueno que la sociedad española se movilice a favor de la paz", pero no ha concretado si irán representantes de su partido.

"Nosotros no creemos que el plan de rearme a través de la multiplicación del gasto nacional sea la solución", ha declarado, en contraposición con la postura que defiende la parte socialista del Gobierno, que aboga por aumentar el gasto en Defensa.

Posteriormente, fuentes de Movimiento Sumar han confirmado que acudirán a esta protesta representantes de la formación, a la que pertenece la presidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero no han revelado quiénes.

A la manifestación del sábado, convocada por sindicatos y asociaciones, también tienen previsto asistir buena parte de la dirección federal de IU, entre ellos su líder, Antonio Maíllo, que el pasado sábado acudió a una protesta similar convocada en Sevilla, así como representantes de Podemos.

Por otra parte, en la rueda de prensa de Sumar, Urtasun ha calificado de graves los audios en los que la militante socialista Leire Díez pide información comprometedora para la UCO y ha pedido que el PSOE "investigue hasta el final" este asunto y tome medidas.

"La corrupción se aborda con medidas, no con barro ni con fontaneros", ha dicho Urtasun, que ha instado a desbloquear la proposición de ley que el grupo parlamentario de Sumar registró hace más de un año en el Congreso para crear una oficina de prevención de la corrupción y cuya toma en consideración no han llevado al pleno aún al no tener los apoyos suficientes.

Preguntado sobre si apoyan la petición del PP para que comparezca en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y dé explicaciones sobre estos audios, Urtasun ha respondido que no van a apoyar ninguna medida del PP al respecto porque no este partido no tiene a su juicio "ninguna credibilidad" en la lucha contra la corrupción. EFE

