Podemos critica al PSOE por "atrincherarse" con el caso de Leire Díez y ve "lamentable" que ministros difundan "bulos"

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado que el PSOE deje de "atrincherarse" en el caso de los audios de Leire Díez, un caso que "apesta a cloacas", y exige al presidente, Pedro Sánchez, a dar explicaciones urgentes para aclarar qué conexiones tenía en el PSOE y el Gobierno, al sentenciar que no era una mera militante de base.

También ha tildado de "bastante lamentable" que tres ministros del Ejecutivo --Óscar López, María Jesús Montero y Pilar Alegría-- difundan un "bulo" relativo a que el excapitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, aludió en unos mensajes sobre poner una bomba lapa al Jefe del Ejecutivo. En consecuencia, ha exhortado a estos miembros del Gobierno a rectificar, dado que así lo han hecho varios medios que dieron esa información.

En rueda de prensa este lunes en la sede del partido, Fernández ha asegurado que es "urgente, imperioso y necesario" que Sánchez dé explicaciones "exhaustivas" de "motu propio" en el Congreso sobre la relación que tenía Leire Díez con el PSOE y el Gobierno.

EL PSOE LO ESTÁ HACIENDO "TODO MAL"

De hecho, ha recalcado que Leire Díez era una persona "conocida" en el ámbito del PSOE, dado que ocupaba un cargo relevante en Correos. Así, ha advertido que "mal hace el PSOE en atrincherarse" sin dar ningún tipo de aclaración en un asunto "extremadamente grave", puesto que denota una intención de "guerra sucia".

El dirigente morado ha espetado que el PSOE "está haciendo todo mal", dado que primero no ha tomado las decisiones políticas desde que Sánchez es presidente para "limpiar" unas "cloacas" del Estado que, a su juicio, siguen existiendo y que ahora están afectando a los socialistas.

Aparte, de las informaciones sobre el comportamiento de Leire Diez y los audios contra la UCO se desprende también, según ha indicado, que se ha tratado de ir "de manera encubierta contra algunas personas concretas", a base de obtener información sobre ellas "a cambio de prometer favores a otras personas implicadas en causas abiertas por fraude".

"EN DEMOCRACIA NO VALEN ATAJOS"

"En democracia no valen los atajos y un Gobierno no puede actuar de la manera en la que todo indica que lo ha hecho el PSOE", ha sentenciado Fernández, quien ha demandado que el Gobierno rectifique en su posición de no dar explicaciones detalladas sobre Leire Díez y en que tres ministros difundan "un bulo".

A su vez, ha apuntado que a medidas que se conoce más información sobre este caso aumenta la sensación de "espectáculo bochornoso" del bipartidismo, dado que es evidente que el PSOE tiene "buena parte de culpa" al no acabar con las cloacas que, según ha dicho, conforman miembros de la judicatura y los Cuerpos de Seguridad del Estado y que cuando afectaron a Podemos o independentistas los socialistas negaron su existencia.

"Lo que sería bueno es saber cuántos personajes como Juan Vicente Bonilla siguen quedando todavía hoy en las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, así como si el Gobierno piensa hacer algo para que desaparezcan de una vez por todas este tipo de personajes", ha lanzado.

VER AL PP HABLAR DE "MAFIA" ES UN "CHISTE DE MAL GUSTO"

Finalmente, ha afirmado que ver al PP "hablar de cloaca", de "mafia" y de "democracia amenazada" es un "chista de mal gusto" que resulta "vomitivo y deleznable", cuando se ha procesado por presunto delito fiscal al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o que el exsecretario de Estado de Interior con el PP, Francisco Martínez, esté ahora en prisión provisional.

"Ver al PP hablando de cloacas y de corrupción es como ver a Netanyahu criticando el genocidio (en Gaza). El PP, y lo decimos muy claro, es la corrupción; PP es la cloaca y el PP es la mafia", ha zanjado.

Finalmente, ha agregado que ante la apertura de juicio oral contra González Amador, al que ha calificado de "novio testafero" de Ayuso, y la imputación de dos exaltos cargos de la Comunidad de Madrid por la muerte en residencias madrileñas durante la pandemia, la presidenta de la Comunidad de Madrid está "nerviosa" porque empieza a ver las "orejas judiciales al lobo".

Así, el dirigente morado ha celebrado que estas causas avancen, dado que empieza a romperse la "impunidad judicial" de Ayuso, y desea que la mandataria madrileña acabe "condenada y en prisión", dado que pesa sobre sus espaldas una de las mayores "barbaries" como es la muerte de ancianos en residencias por la crisis del Covid-19.